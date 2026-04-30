El Manchester United activa el 'plan renove': 100 millones en ventas para firmar a Iraola y lanzarse a por Leão

En Old Trafford se prepara una revolución total: salidas masivas, un nuevo entrenador en la agenda y un objetivo estelar en el mercado. Todo ello para volver a conquistar la Premier League

Iraola y Rafael Leão, objetivos para la reconstrucción del Manchester UnitedIMAGO

El Manchester United ya diseña uno de los veranos más decisivos de los últimos años. La dirección deportiva confía en generar entre 95 y 105 millones de euros mediante ventas, una cifra clave para financiar su gran prioridad: fichar un mediocentro de primer nivel.

Según informa Mark Ogden, este movimiento permitirá liberar presupuesto para reforzar varias posiciones estratégicas y relanzar un proyecto que busca volver a competir por la Premier League, donde Andoni Iraola se postula como técnico y Rafael Leão como fichaje estrella.

El Manchester United planea ingresar 100 millones con una gran operación salida

En Old Trafford tienen claro el camino: vender para reconstruir. El club pretende aligerar la masa salarial y, al mismo tiempo, generar ingresos suficientes para acudir al mercado con margen real de maniobra.

La estimación de ingresos, entre 80 y 90 millones de libras, permitiría afrontar fichajes sin comprometer el equilibrio financiero, algo fundamental para evitar sanciones relacionadas con el Fair Play Financiero.

Este plan pasa por dar salida a varios jugadores que no entran en la hoja de ruta deportiva, algunos de ellos con peso en la plantilla en temporadas recientes.

El pivote, la prioridad absoluta del Manchester United

El United quiere un mediocentro dominante, capaz de organizar el juego y sostener al equipo en momentos de presión.

La idea es construir el nuevo proyecto desde la medular, dotando al equipo de un perfil que marque el ritmo y eleve el nivel competitivo.

Este fichaje condicionará el resto del mercado. Si se ejecuta, el club podrá destinar el resto del presupuesto a reforzar defensa, lateral y ataque.

Rafael Leão, el gran objetivo ofensivo del Manchester United

En paralelo, el nombre que ilusiona en ataque es el de Rafael Leão. El extremo del AC Milan es el gran deseo para reforzar la banda izquierda.

El United busca desequilibrio inmediato y ve en Leão un perfil ideal. Su situación en Milán ha cambiado y el club italiano ya no lo considera intocable, como indica La Gazzetta dello Sport.

Aunque su cláusula asciende a 175 millones, el Milan estaría dispuesto a negociar por una cifra cercana a los 50 millones, lo que abre una oportunidad de mercado.

Intercambios sobre la mesa: Rashford, Ugarte y Zirkzee entran en juego

Para abaratar la operación, el United estudia incluir jugadores en la negociación. Nombres como Marcus Rashford, Manuel Ugarte o Joshua Zirkzee podrían formar parte del acuerdo.

Rashford, actualmente cedido en el Barcelona, quiere continuar en el club azulgrana, mientras que Ugarte ha perdido protagonismo y Zirkzee apenas ha contado en la rotación.

El Milan valora especialmente el perfil del delantero neerlandés, lo que podría facilitar las conversaciones.

Andoni Iraola gana fuerza para el banquillo de Old Trafford

Más allá del mercado de fichajes, el banquillo sigue siendo una incógnita. El principal candidato es Andoni Iraola, actual técnico del AFC Bournemouth.

Su estilo ofensivo y su capacidad para potenciar equipos encajan con la idea del nuevo proyecto liderado por Sir Jim Ratcliffe. El club quiere evitar errores del pasado y no tomará una decisión precipitada, aunque Michael Carrick sigue en la carrera tras su buen rendimiento como interino.

Michael Carrick se gana opciones tras levantar al equipo

Desde su llegada al banquillo, Carrick ha cambiado la dinámica del United. Los ‘Red Devils’ han pasado de pelear por posiciones europeas a acercarse a la zona Champions, con nueve victorias en trece partidos.

Estos números han reforzado su candidatura, pero el club mantiene la idea de evaluar diferentes perfiles antes de tomar una decisión definitiva.

Old Trafford busca volver a competir por la Premier League

El trasfondo de toda esta planificación es claro: recuperar el estatus competitivo. El Manchester United no quiere seguir acumulando temporadas irregulares y pretende dar un salto de calidad inmediato.

La combinación de ventas, fichajes clave y una decisión firme en el banquillo marcará el rumbo del club.

Un verano clave para redefinir el futuro del Manchester United

La operación salida será el primer paso, seguida de movimientos en el mercado que pueden cambiar por completo la estructura del equipo.

Con el pivote como pieza central, Leão como objetivo ofensivo y un nuevo entrenador en el horizonte, Old Trafford se prepara para una reconstrucción profunda. El mensaje es claro: el Manchester United quiere volver a ser protagonista.