Isra Domínguez dice adiós al Sevilla tras ser uno de los 'fichajes' de García Pimienta

El extremo malagueño, que llegó a jugar dos encuentros con el primer equipo nervionense la pasada temporada, deja el Sevilla Atlético pese a tener un año más de contrato y regresa al Antequera, con el que firma por dos campañas

Al mismo tiempo que se producen movimientos en la primera plantilla, el Sevilla FC también trabaja en la confección de sus equipos de cantera, con el mal sabor de boca que dejaron los dos descensos de sus filiales en esta ultima campaña. Así, Diego Galiano ya ha ha sido confirmado como nuevo entrenador de un Sevilla Atlético que buscará regresar a Primera RFEF, anunciándose también la primera baja de un plantel que volverá a ser muy joven.

Isra Domínguez, marcado por las lesiones en Nervión

Así, después de tres temporadas y media, Isra Domínguez ha puesto fin a su etapa en Nervión para regresar al Antequera, de donde fue firmado en el mercado invernal de la 22/23 tras abonar su cláusula de rescisión de 12.000 euros. Desde entonces, sin duda, su andadura en las filas sevillistas ha estado marcada por las lesiones, por lo que no ha podido cumplir con las expectativas, aunque ha llegado a jugar de forma oficial con el primer equipo.

Fue la pasada campaña cuando García Pimienta le hizo debutar ante Las Rozas en la primera ronda de la Copa del Rey, concediéndole también 17 minutos en LaLiga ante la Real Sociedad, en un duelo saldado con derrota en el Sánchez-Pizjuán. Tras ello, sin embargo, el malagueño vio truncada la posibilidad de seguir contando para el técnico catalán al sufrir un traumatismo en el hombro durante un entrenamiento que le obligó a pasar por el quirófano.

En total han sido cuatro las operaciones a las que se ha tenido que someter el extremo desde que fue firmado por el Sevilla FC, la primera de ellas al poco de aterrizar, también por una luxación traumática en su hombro izquierdo. Luego, sufrió sendas lesiones de menisco en septiembre de 2025 y el pasado mes de marzo, teniendo que ser intervenido en ambos casos, lo que solo le permitió participar en 18 partidos en el pasado curso.

Los números de Isra Domínguez

En total, Isra Domínguez se despide con 73 encuentros con el Sevilla Atlético, en los que ha firmado 8 goles y 4 asistencias. A sus 23 años, aún tenía una temporada más de contrato por delante, pero el Antequera ya ha confirmado su fichaje para las dos próximas campaña, celebrando su regreso. "Con su vuelta al club, el nuevo extremo blanquiverde aportará velocidad, potencia y desequilibrio en la parcela ofensiva. Desde el Antequera CF nos alegramos de su regreso a casa y le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa defendiendo nuestra camiseta", ha destacado en su comunicado.

David López, atado por el Hércules

De este modo, el antequerano seguirá jugando en Primera RFEF con el equipo de su localidad natal, pudiendo permanecer también en la categoría el lateral zurdo David López, que lo tiene hecho con el Hércules según Talento Base. En su caso, el defensor de 21 años se ha formado en la cantera sevillista desde cadetes, cuando fue reclutado del Real Betis, disputando 25 partidos con el Sevilla Atlético en la 25/26.

Cuatro jugadores acaban contrato con el Sevilla Atlético

Está por ver, además, qué sucede con los cuatro futbolistas del filial que acaban contrato el próximo mes de junio, como son los mediocentros Pablo Rivera y Lulo Dasilva, el central Sergio Martínez y el lateral diestro Valentino Fattore, que también debutó en su día con el primer equipo y regresó el pasado mes de enero por seis meses tras por el Aris de Salónica y el Marbella.

El Sevilla FC pesca en la cantera del Espanyol

De momento, no hay fichajes para el plantel que dirigirá Diego Galiano. Pero el Sevilla FC sí sigue captando jóvenes talentos para sus escalafones inferiores lejos de la capital hispalense. Así, el mismo medio especializado en cantera desvela el fichaje de Max Espanyol, delantero nacido en 2010 que viene de firmar 15 goles en 28 partidos con la camiseta del Espanyol, lo que le ha coronado como máximo goleador de la División de Honor Cadete en Cataluña.