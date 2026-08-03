Rafa Mir ya viaja a Grecia para firmar por el Aris de Salónica

El delantero murciano ya se encuentra viajando a tierras helenas para poder fichar por el Aris de Salónica, poniendo así punto y final a la estancia de Rafa Mir en la capital de Andalucía, donde ya no contaba a nivel deportivo

Fumata blanca para la salida de Rafa Mir del Sevilla FC. Tras estar negociando durante todo este pasado fin de semana, tras recibir el pasado miércoles el permiso para poder trabajar en el extranjero, las negociaciones con el Aris de Salónica han llegado a buen puerto y el jugador, a esta hora, se encuentra viajando desde tierras bermellonas a Atenas antes de poner rumbo a Salónica para poder fichar por el conjunto griego. La situación del jugador, desde comienzos de esta pretemporada, ya estaba decidida por parte del club nervionense, ya que no contaban con él al igual que ocurrió en la pasada compaña. Esto finalmente ha provocado que las partes buscasen una solución, con buena predisposición por ambos y que ha acabado con esta situación.

Como detalle importante, y que hemos podido conocer en ESTADIO Deportivo, es que finalmente la fórmula que se va a utilizar no es la de la rescisión de contrato. En este caso, se ha optado por una cesión, algo que puede llegar a ser algo anecdótico ya que el jugador finaliza contrato el próximo año. De esta forma, acaba la estancia de Rafa Mir en el club nervionense, una etapa marcada por más sombras que por luces, a pesar del buen rendimiento goleador en las dos primeras campañas.

Un verano en el que ya se sabía el final

En este mercado de fichajes, tanto Rafa Mir como el Sevilla FC ya sabían la decisión que se iba a acabar tomando, y esa era la de no continuar sus caminos juntos este verano. En el comienzo de la pretemporada, cuando regresó el Sevilla a los entrenamientos en su Ciudad Deportiva, ya avanzamos en ESTADIO Deportivo que no estaría presente junto al grupo ya que estaban negociando su salida del club sevillista. Desde el primer momento, había buena sintonía entre las partes y se esperaba embaucar pronto una solución.

Desde el entorno del jugador eran claros en este sentido y es que, hasta que no se encontrase un destino, no se iba a acelerar ninguna situación. Equipos no le han faltado a Rafa Mir ya que eran varios los intereses que llegaban de otras ligas más exóticas. Incluso también llegaron a nivel nacional, habiendo llamadas en las últimas horas de algunos equipos de Segunda División, pero sin concretar nada. Se transmitía desde un primer momento que la opción más posible era la extranjera, y es la que finalmente se ha acabado por ejecutar.

Su llegada al Aris de Salónica, una operación 'curiosa'

Tras este inminente viaje a tierras helenas, este medio ha podido conocer más detalles de la operación Rafa Mir. A pesar de que todo parecía escrito para que se cerrase en una rescisión de contrato, finalmente será una cesión donde el Sevilla FC pagará una parte del salario del jugador. Este termina contrato el año que viene por lo que, a pesar de la fórmula utilizada, no volverá a vestir de nuevo la camiseta del club hispalense.

Firmará por las dos próximas temporadas, todo ello tras acelerarse su salida tras la autorización para trabajar en el extranjero que ya adelantó ESTADIO Deportivo. Un detalle que ha podido conocer que ha podido conocer este medio y es que, en principio, no existiría ninguna clausula en caso de sentencia firme. Entre otras cosas es por una cuestión de tiempos, ya que el jugador va a recurrir a las últimas instancias para poder demostrar su inocencia. Esto haría que el proceso se alargase a varios años más.