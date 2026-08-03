Luis de la Fuente, 2030: la renovación del seleccionador español, paso a paso

La Federación ya ha transmitido su intención de sentarse a negociar su renovación hasta el próximo Mundial con Luis de la Fuente, que actualmente tiene contrato hasta 2028. Sin prisas por parte de las partes y a la espera de que pase agosto, verá también incrementado su salario, colocándolo en el escalón salarial de Del Bosque y Luis Enrique con la 'Roja'

Conquistado el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá por parte de la Selección Española de Luis de la Fuente, el objetivo prioritario de la Real Federación Española de Fútbol no es otro que el de blindar a su seleccionador. Luis de la Fuente, 2030. Ese es el único objetivo en la mente de Rafael Louzán, presidente de la RFEF. Y para ello se están poniendo ya las bases de una negociación que se producirá una vez que pase el verano, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo.

Por el momento no ha habido ningún tipo de contacto oficial entre las partes, estando Luis de la Fuente muy tranquilo al respecto. Es momento de descansar y de recibir felicitaciones y reconocimientos públicos por el éxito cosechado. Así lo ve la Federación y el propio seleccionador, quien no tiene ninguna prisa al respecto. Tanto unos como otros están por la labor y tan sólo será cuestión de plasmarlo sobre el papel.

La renovación de Luis de la Fuente no sólo blindará al seleccionador hasta el próximo Mundial de 2030, el cual acogerá España, Marruecos y Portugal. También supondrá una considerable subida salarial que colocará los emolumentos del técnico de Haro a la altura de su actual caché, como vigente campeón del Mundo y de Europa, tras haber conquistado también la Eurocopa de 2024 en Alemania.

El propio Luis de la Fuente, en una de las varias entrevistas que ha concedido tras el éxito del Mundial, ya se refiere a su Selección de 2030, sin tener en consideración que su actual contrato cumple en 2028: Tiene tiempo para seguir mejorando y muchas posibilidades de hacerlo. “El Mundial queda lejos, pero todo lo que hagamos durante estos años previos nos acercará a tener posibilidades de ganarlo. En 2030 volverá a ser distinto”, asevera De la Fuente en El Mundo, dando por hecho que no habrá ningún tipo de inconveniente en cerrar la ampliación de su contrato con la RFEF.

Luis de la Fuente, a la altura de Luis Enrique o Vicente del Bosque

Louzán, presidente de la RFEF, también se ha referido a la renovación de Luis de la Fuente como seleccionador español. Y sus palabras tampoco dejan dudas de cuál es el sentir de la Federación con el de Haro. Habrá Luis de la Fuente para rato: “Ya hice su anterior renovación. Me tocó hacer la importante, necesaria y justa renovación del contrato que tenía antes. Ahora nos toca probablemente, en la medida que podamos, mejorar y alargar esa relación”.

"Estoy orgulloso de cómo nos ayudó para que llegáramos a un acuerdo en su momento. En 2030 tenemos una cita con la historia y nos gustaría que Luis formara parte de ella”, siguió argumentando un Louzán que no sólo tiene en su mente asegurar la presencia de Luis de la Fuente hasta el próximo Mundial, sino también equiparar su salario al de otros seleccionadores españoles como Luis Enrique, con el que España no ganó nada, o Vicente del Bosque, quien conquistó el primer Mundial para España.

Dos millones de sueldo tras ganar la Eurocopa con sueldo de seleccionador sub 21

El ascenso de Luis de la Fuente a la Absoluta de España procedente de la Sub 21 por parte de Luis Rubiales aún como presidente fue bajo unas condiciones nada ventajosas para el seleccionador. Al menos en lo económico, pues lo hizo con el mismo caché que tenía como seleccionador sub 21. Es decir, unos 600.000 euros anuales que lo convertían en uno de los seleccionadores peor pagados del mundo. Con ello, llegó la conquista de la Liga de Naciones y de la Eurocopa de 2024, lo que trajo consigo una primera renovación hasta 2028 y una subida sustancial de su sueldo, colocándolo en unos dos millones de euros.

Poco, aún, si se tiene en cuenta que De la Fuente ha sumado ahora el Mundial y que su caché está aún bastante lejos de los tres millones de euros que cobraba Vicente del Bosque como seleccionador o los 3’5 que percibía Luis Enrique. Por ahí irán los tiros.

La futura renovación, eso sí, será mucho más tranquila que la anterior, cuando Luis de la Fuente estuvo días sin contrato tras proclamarse campeón de la Eurocopa en 2024. Una situación, eso sí, que venía derivada del clima de inestabilidad que vivía la RFEF en ese momento, justo antes de que Louzán fuera proclamado presidente. Ni el propio De la Fuente se cortó en denunciarlo: “Tengo las mismas condiciones que cuando me subieron de la Sub-21... De justicia hubiera sido que hubiese firmado el contrato ya. He tenido ofertas, como es normal. Lo que no es normal es que el vigente campeón de Europa, no sé si ha pasado alguna vez en la historia, esté sin contrato”.

Ya entonces contó con la posibilidad de entrenar a una selección de Oriente Medio a cambio de un sueldo de entre 6 y 8 millones de euros, así como hacerse cargo del banquillo del Al-Ahli de Arabia Saudí, también por 8 kilos. Ahora, lógicamente, tampoco le faltarán ofertas estratosféricas en lo económico, aunque el de Haro no las valorará. Llegar al Mundial 2030 como seleccionador español es su objetivo.

De la Fuente, muy lejos de los seleccionadores mejor pagados del Mundial 2026

Hablar de una mejora de contrato para el seleccionador de la Campeona del Mundo cobra aún más sentido cuando su salario de 2 millones de euros se compara con el de otro seleccionadores de nivel presentes en Estados Unidos, México y Canadá, donde el técnico español no queda especialmente bien pagado.

El italiano Carlo Ancelotti, como seleccionador brasileño, se lleva la palma, con un contrato por 10 millones de euros anuales que quintuplica el salario de De la Fuente. Nagelsmann, ya exseleccionador de Alemania, también estaba muy por encima, con 7 millones. Uno más que Pochettino, quien recibe 6 como seleccionador de Estados Unidos.

Tuchel, con Inglaterra, percibía 5’8 kilos, mientras que otros ya exseleccionadores como Roberto Martínez (Portugal; 4 millones), Deschamps (Francia; 3’8), Kooman (Países Bajos, 3) o Marcelo Bielsa (Uruguay, 3) también estaban muy por encima del caché del seleccionador español.