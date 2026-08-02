El gesto de campeón de Marc Cucurella que conquista a Inglaterra antes de fichar por el Real Madrid

Marc Cucurella ha vuelto a demostrar que su mayor virtud no solo está sobre el césped. Antes de iniciar su nueva etapa en el Real Madrid, el campeón del mundo protagonizó un emotivo gesto con el cartero de su localidad en Inglaterra, un detalle que ha conquistado a las redes sociales

Marc Cucurella sigue acumulando títulos dentro y fuera del terreno de juego. Apenas unos días después de proclamarse campeón del mundo con la selección española, el lateral ha vuelto a convertirse en protagonista, aunque esta vez no ha sido por una acción sobre el césped, sino por un gesto que ha emocionado a los vecinos de Horsham, la localidad inglesa donde ha residido durante su etapa en la Premier League.

Mientras prepara su mudanza para iniciar una nueva etapa como jugador del Real Madrid, el internacional español protagonizó un encuentro inesperado con Gary, el cartero encargado de repartir el correo por la zona. Lo que comenzó como una entrega más terminó convirtiéndose en un recuerdo imborrable para el trabajador británico.

Durante la conversación, Cucurella no dudó en compartir con él uno de los símbolos más especiales de su carrera reciente: la medalla que le acredita como campeón del Mundial con España. El futbolista permitió que Gary la sostuviera entre sus manos, un detalle que el empleado no tardó en compartir con orgullo en las redes sociales del servicio postal de Horsham.

Un recuerdo para toda la vida

La publicación del cartero no pasó desapercibida y rápidamente comenzó a difundirse entre los aficionados al fútbol. En su mensaje, Gary destacó la cercanía del jugador y la naturalidad con la que se desarrolló el encuentro.

"Tuve el placer de hablar con el ganador local de la Copa del Mundo, Marc Cucurella, mientras le entregaba el correo. Es un tipo muy simpático y sencillo. Me dejó sostener su medalla de campeón. Creo que soy el primer inglés en tener una medalla de campeón del mundo en 60 años", escribió con humor.

La anécdota despertó cientos de reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios elogiaron la actitud del internacional español. Muchos destacaron que, pese a haberse convertido en campeón del mundo y estar a las puertas de uno de los mayores retos de su carrera, continúa mostrando la misma cercanía que le ha caracterizado desde sus inicios.

Horsham despide a un vecino muy especial

La historia también ha servido para reflejar el cariño que Cucurella ha generado entre los habitantes de Horsham durante los años que ha vivido en Inglaterra. Entre los comentarios publicados tras la difusión de la fotografía, varios vecinos reconocieron que echarán de menos al futbolista cuando abandone definitivamente la ciudad para instalarse en Madrid.

El lateral afronta ahora una nueva etapa profesional tras cerrar su paso por el fútbol inglés. Después de conquistar el Mundial con la selección española, pondrá rumbo a la capital para incorporarse al Real Madrid, donde buscará ampliar un palmarés que ya suma uno de los títulos más importantes del fútbol internacional.

Antes de enfundarse la camiseta blanca, Cucurella ha dejado una última imagen que ha conquistado a los aficionados. No hizo falta un gol, una asistencia ni una gran actuación sobre el césped. Bastó con compartir durante unos segundos su medalla de campeón con un cartero para demostrar que la sencillez también puede convertir a un futbolista en un referente fuera del campo.