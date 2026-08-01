Orjan Nyland brinda al Villarreal el fichaje deseado para su portería: el ex del Sevilla ya tiene nuevo destino

Después de reivindicarse con un altísimo rendimiento en el Mundial 2026, el meta noruego ha llegado a un acuerdo para regresar como agente libre al RB Leipzig, club que precisamente abandonó en 2023 para recalar en Nervión y en el que ocupará la plaza del húngaro Péter Gulácsi

Dentro de esa espiral surrealista de acontecimientos que rodean al Sevilla FC en los últimos años era casi esperable que un futbolista que nunca llegó a generar máxima confianza como es el portero Orjan Nyland mostrase la mejor versión de toda su carrera -él mismo lo explicó así- en el Mundial 2026 al que acudió como agente libre después de terminar contrato con el club nervionense. El veterano meta nórdico ya ha encontrado nuevo destino y, de paso, ha brindado al Villarreal CF vía libre hacia el fichaje deseado para reforzar la portería amarilla, Péter Gulácsi.

Orjan Nyland vuelve al Leipzig y Péter Gulácsi se marcha al Villarreal

La prensa germana viene haciéndose eco desde hace dos o tres días de unas negociaciones en marcha entre el RB Leipzig y Nyland. Las conversaciones han avanzado a gran rapidez y, según adelanta en la tarde de este sábado el siempre viral Fabrizio Romano, ya hay un acuerdo verbal cerrado para quee el exsevillista vuelva al club germano.

Allí militó entre octubre de 2022 -llevaba tres meses sin equipo- y el verano de 2023, cuando Víctor Orta le reclutó para suplir el traspaso de Yassine Bono al Al-Hilal. Tan pronto como este entendimiento quede totalmente sellado, blanco sobre negro, el RB Leipzig autorizará el traspaso de Gulácsi al Villarreal CF. Curiosamente, ambos fueros compañeros en la 22/23.

El club castellonense ha elegido al internacional húngaro de 36 años para competir con Luiz Júnior y reforzar un puesto en el que hay dos plazas vacantes después de las salidas de Diego Conde al Real Betis y de Arnau Tenas al RCD Mallorca. En su caso, el acuerdo a tres también es total y los amarillos pagarán dos millones de euros por el espigado meta natural de Budapest, que aún tenía un año más de contrato con los germanos.

Nyland llegó a Nervión hace algo menos de tres años años después de acumular varias temporadas muy a la sombra, como suplente o incluso de tercer portero. Como sevillista ha tenido contados momentos de lucimiento y no pocos errores que le costaron el puesto en detrimento de Vlachodimos; pero, a sus 35 años, no le han faltado ofertas este verano para seguir en activo en las grandes ligas de Europa.

El excelente Mundial le ha abierto muchas puertas, pero Nyland vuelve a Alemania

Se lo ha ganado a pulso con sus grandes actuaciones en el Mundial 2026, especialmente destacadas en los dieciseisavos de final ante Costa de Marfil y en octavos contra Brasil, siendo así una pieza clave para que Noruega alcanzase por primera vez en su historia unos cuartos de final y se quedase rozando las semifinales.

Cayó en la prórroga contra Inglaterra. Y todo ello, después de escuchar debates sobre todo el año acerca de si era pertinente su titularidad en la selección de su país, teniendo en cuenta que sólo jugó siete partidos en toda la 25/26 con el Sevilla FC -por los 31 de la 24/25 y los 28 de la 23/24- y estaba totalmente inédito desde diciembre de 2025.

Finalmente, Nyland apuesta por iniciar su tercera aventura en Alemania. Antes de su primer etapa en el RB Leipzig, Nyland estuvo varios años en la Premier League de Inglaterra con etapas en el Reading FC, AFC Bournemouth, Norwich City o Aston Villa. Previamente ya había conocido la Bundesliga de la mano del FC Ingolstadt, desoyñes de labrarse un nombre en el Molde FK y en el IL Hodd de Noruega.