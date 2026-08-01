Un delantero menos en la lista del Sevilla: pagan 5 millones por Geubbels

El club de Nervión había sondeado al ariete franco-neerlandés, que en principio se iba a de precio por las pretensiones del París FC, si bien el Lecce ha conseguido llevárselo por su valor de mercado

El Sevilla FC continúa con su preparación en esta pretemporada mientras pide a voces nuevos refuerzos. En el último amistoso disputado, este pasado viernes ante el NEC Nimega, Isaac Romero rompió su sequía e Ibra Sow se estrenó con el primer equipo. Pero urge reforzar un ataque que se encuentra bajo mínimos y en ello anda José Ignacio Navarro, que ya conoce que Luis García Plaza quiere dos puntas: uno titular y otro como complemento, tal y como informó ESTADIO Deportivo.

El Sevilla FC no se rinde por David Romero

Así, el ngran objetivo sigue siendo David Romero, si bien el Parma ha tomado la delantera en las últimas horas. El deseo del ariete argentino, pretendido también por Boca Juniors y Al-Jazira, es dar el salto a Europa a sus 23 años, pero de manera paralela ha llegado a un acuerdo tanto con los nervionenses como con el conjunto italiano. Ambos clubes, por su parte, elevaron su oferta inicial para acercarse bastante a lo exigido por Tigre (en torno a 7 millones de euros por un porcentaje del pase). Pero aunque en el Sánchez-Pizjuán no se rinden, desde el Ennio Tardini parecen llevar ventaja.

Fran Navarro, en 'stand by'; Fede Viñas, descartado

Mientras tanto, el director deportivo sevillista va tachando otros nombres de su lista. Ya lo hizo con Fede Viñas, por el que se hizo un importante intento a última hora, si bien el uruguayo ya ha sido presentado por un Toluca que ha pagado 11,7 millones al Club León. Además, se encuentra en 'stand by' la opción de Fran Navarro, que como informó este medio también gusta, si bien el Sporting de Braga no está abierto a una cesión, que sería la vía preferida con el valenciano.

El sondeo por Geubbels, ya cerrado por el Lecce

El ex canterano che, pese a todo, se mantiene en cartera. Pero no así Willem Geubbels, por el que se habría realizado un sondeo esta misma semana. A sus 24 años, el franco-neerlandés viene de firmar una aceptable temporada con el París FC, con 8 goles en 30 partidos. Pero, pese a ello, en la capital gala, donde le ha costado ser titular, le han abierto la puerta de salida, situación que habría sido aprovechada por José Ignacio Navarro para interesarse por las condiciones de su fichaje.

También el Cagliari o el Werder Bremen estaban atentos. Pero toca darle carpetazo a esta posibilidad después de que el Lecce, otro de los que estaban en la puja, anunciara esta pasada noche Geubbels aterrizará hoy sábado en el aeropuerto de Brindisi, a las 15:15 horas, para someterse posteriormente a los habituales exámenes médicos antes de convertirse en su nuevo jugador.

Un fichaje de 5 millones de euros

El periodista Gianluca di Marzio, por su parte, añadía que el acuerdo de traspaso se ha cerrado en 5 millones de euros y el que fuese internacional francés en categorías inferiores firmará por cinco años. Aunque en un primer momento el París FC pretendía recuperar los 9 millones que pagó por sus servicios hace solo un año, lo que le alejaba de Nervión, finalmente saldrá por una cantidad más asumible que cuadra perfectamente con el valor de mercado que le otorga la web especializada Transfermarkt.

La trayectoria y los números de Geubbels

Atrás quedan los 20 millones que el Mónaco pagó por Geubbels al Olympique de Lyon cuando apenas tenía 16 años y era considerado una de las mayores promesas de su país. En el conjunto del Principado, sin embargo, solo hizo un gol en 17 partidos y tampoco cuajó en su cesión en el Nantes, por lo que en enero de 2023, cuatro años y medio después de su aterrizaje, se marchó libre al St. Gallen suizo, donde sí resurgió (30 tantos en 95 encuentros). Eso le devolvió al escaparate y ahora tendrá una nueva oportunidad en la Serie A, después de que en el Sevilla FC hubiesen valorado su incorporación.