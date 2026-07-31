Inyección de confianza para Isaac Romero: "Al fin ha entrado", exclama tras su estreno goleador en la pretemporada del Sevilla

El delantero lebrijano se estrenó esta pretemporada marcando el primer tanto del Sevilla FC en la remontada ante el NEC Nimega, culminada con la primera diana de Ibra Sow con el primer equipo. Admite que le está costando mucho ver portería, espera que este gol sea el primero de muchos y felicita al canterano: "Me alegro mucho por él"

Los partidos de pretemporada están para sacar conclusiones y en el Sevilla FC hay dos bastante evidentes después del choque de este viernes ante el NEC Nimega (1-2), en el que ha sumado su cuarta victoria en cinco encuentros estivales. Por un lado, en todos los encuentros resalta la enorme falta de capacidad ofensiva que tiene este equipo a pesar del gran aporte de los canteranos. Por otro, no deja de ser bueno acumular estímulos positivos después de tanto tiempo de drama por Nervión y, en ese sentido, el duelo en tierras neerlandesas brinda el estreno goleador de los dos únicos delanteros que tiene Luis García Plaza: Isaac Romero e Ibra Sow.

Isaac, que marcó el momentáneo 1-1 en el 38' para iniciar la remontada culminada por Ibra en el 84', ha atendido a los medios del Sevilla FC en el Goffertstadion de Nimega, justo después de acabar este primer amistoso de la concentración de 10 días en los Países Bajos y en Alemania iniciada el pasado jueves.

El delantero lebrijano, que inicia su cuarta temporada como jugador del primer equipo, ha mostrado su satisfacción por ver portería por primera vez este verano y por sumar una victoria ante un equipo mucho más rodado que jugaba su último amistoso y el martes se estrena en competición oficial con la previa de la UEFA Champions League.

Isaac Romero pone en valor el triunfo ante el NEC Nimega, que arranca ya la Champions

"Todos los equipos son buenos, ellos están más rodados que nosotros, tiene ya el martes la previa de la Champions -el NEC Nimega se enfrenta al Olympiacos de Mendilibar- y eso se nota en los rivales que juegan este tipo de competiciones. Nosotros hemos hecho todo lo posible, creo que hemos hecho buen partido y hemos podido llevarnos la victoria", ha explicado el '7' blanquirrojo.

"Creo que estamos haciendo muy bien las cosas, intentando hacer lo que entrenamos durante la semana para llevarlo a cabo en los partidos. Muy contento, porque se van cogiendo poco a poco los conceptos nuevos que quiere el míster y también por la victoria. Al final, aquí jugamos para ganar cada partido, así que me voy contento por el equipo, por mí y por todos los compañeros".

El primer gol en la pretemporada para el '7' blanquirrojo

"Ya comienza lo bueno, tenemos que agarrar todos los conceptos que pide el míster y llegar lo mejor preparados y fuertes posible al inicio de LaLiga", ha continuado antes de analizar su reencuentro con el gol. Isaac Romero fue capaz de marcar 6 tantos (4 en LaLiga y dos en Copa del Rey en 16 partidos en la 23/24, aunque sólo jugó la segunda mitad del curso -en la primera estaba en el filial-.

Sin embargo, en los dos últimos cursos su producción ha caído bastante: 5 dianas (4 en LaLiga y una en Copa del Rey) en 32 partidos en la 24/25 e idénticos guarismos, 5 goles (4 en LaLiga y 1 en Copa) en sus 31 encuentros de la pasada 25/26.

"Tenía ocasiones y no entraban, pero hoy me ha llegado el rechace, he estado atento y ha entrado al fin. Contento por abrir el marcador en lo personal y por Ibra también. Los que vienen del filial están haciendo buenos partidos y contento por ellos. Este gol, para mí, es como cualquier otro. Aunque sea en la pretemporada, sirve para llegar con confianza a LaLiga. Quiero ayudar a los compañeros en todo lo que pueda y si puedo hacer goles, siempre intentaré hacerlos", ha expresado desde Nimega.