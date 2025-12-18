El Grito al Silencio de Isaac Romero, delantero del Sevilla: obligatoria mirada al mercado de enero

El lebrijano era aclamado hace sólo dos años por sus números en el filial y la colección de fracasos del primer equipo en sus fichajes ofensivos; pero, a las puertas de la ventana invernal de transferencias, recibe críticas por unas cifras más propias de un central que de un delantero: más tarjetas y sanciones que goles

Hoy le toca lanzar un 'Grito al Silencio' a Isaac Romero, delantero del Sevilla FC de 25 años que no termina de encontrar una línea de rendimiento óptima y estable, a la altura de aquella poderosa irrupción que tuvo el lebrijano en el primer equipo nervionense; un nivel al que no ha vuelto a acercarse. Tanto es así, que el '7' blanquirrojo suma más cartulinas que tantos en estos dos últimos cursos, en los que casi ha acumulado más partidos sin jugar por sanción que celebraciones de gol.

Las cifras de Isaac Romero en los dos últimos cursos: 7 goles en LaLiga, 13 amarillas, 2 rojas y seis partidos de sanción

En concreto, entre la pasada temporada y lo que lleva transcurrida esta 25/26, Isaac ha aportado un total de siete goles en LaLiga, cifra que se queda corta para las necesidades del Sevilla FC y que contrasta con sus seis partidos de castigo que lleva en este mismo tiempo: dos citas por acumulación de amarillas (10 en la 24/25 y tres este curso), uno por su expulsión de la campaña pasada ante el Real Madrid cuando sólo llevaba 3 minutos en el campo, dos por la roja que vio en El Gran Derbi del pasado 30 de noviembre, y otro por aquella controvertida denuncia del Real Betis por lucir una bandera con el escudo verdiblanco tachado.

El globo de Isaac Romero no para de perder aire. Quizás algunos ya ni lo recuerden, pero la afición aclamaba su promoción al primer equipo allá por finales de 2023, hace sólo dos años. Se le caían los goles en el Sevilla Atlético (11 en 14 jornadas de la 23/24) y en el primer equipo sufrían los peores meses de Youssef En-Nesyri y acumulaban fracasos con los Kasper Dolberg, Rafa Mir, Mariano Díaz o Alejo Véliz, quien se fue con el atenuante de haber llegado lesionado pero luego demostró su falta de nivel en el RCD Espanyol. Mientras, Isaac Romero preparaba su marcha al cumplir 23, la edad mínima para alternar con el filial. Lo impidió el club haciéndole ficha en enero de 2024.

Del "Isaac, selección" a la pérdida de confianza: el Sevilla le necesita más que nunca

Su puesta en escena no pudo ser mejor: cinco goles y una asistencia en sus seis primeros partidos con el Sevilla FC. Fue esencial para que el equipo de Quique Sánchez Flores lograse la permanencia, entró en varias prelistas de Luis de la Fuente en las ventanas previas a la Eurocopa que España ganó en el verano de 2024, protagonizó rumores de venta con jugosas plusvalías... pero a falta de siete jornadas de esa primera temporada se lesionó en El Gran Derbi y hasta el momento no ha regresado todavía.

En la pasada 24/25, con Xavier García Pimienta y Joaquín Caparrós, sólo pudo aportar cuatro goles en LaLiga y se perdió cuatro encuentros por sanción debido a sus 10 amarillas y una roja (cifras más propias de un defensa que de un delantero) más la mencionada denuncia bética. En esta 25/26, con Matías Almeyda, suma los mismos tantos (3) que amonestaciones (3) y acaba de perderse dos citas seguidas por su expulsión en la derrota ante el Betis en el Sánchez-Pizjuán. En su vuelta a la titularidad, en la eliminación copera del miércoles ante el Deportivo Alavés, tampoco estuvo acertado.

Con Alexis Sánchez todavía pagando el enorme sobresfuerzo para recortar a la mitad los plazos de su última lesión muscular y con Akor Adams concentrado con la selección de Nigeria para la Copa de África, se ha quedado solo. El Sevilla FC necesita recuperar a aquel Isaac Romero que hace dos años se comía el mundo y que ahora, teme la llegada de competencia en enero -viendo la evidente falta de gol debería ser tarea obligada para Cordón- y da la sensación de andar 'cansado ya de avanzar marcha atrás'.