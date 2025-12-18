La afición del Sevilla comienza a desconfiar de Almeyda

Los últimos resultados, a pesar de la victoria ante el Real Oviedo, han empezado a poner en entredicho la figura de Almeyda y en ESTADIO Deportivo hemos preguntado a la afición del Sevilla por su confianza en el argentino

El Sevilla ha comenzado mal la semana con una eliminación copera demasiado temprana. El Alavés superó al conjunto sevillista con muy poco y gracias a un penalti en el tramo final del choque. Suma su segunda eliminación consecutiva antes de llegar a octavos de final de la Copa del Rey y se queda con una sola competición hasta el final de la temporada. Ahora, tocará cerrar el año en el Santiago Bernabéu con el Real Madrid también en medio de una pequeña crisis que hace tambalear el banquillo blanco.

En el banquillo sevillista todo apunta a que no hay dudas sobre la continuidad de Almeyda. El técnico argentino comenzó su andadura con unas ideas claras y un proyecto que quería recuperar la intensidad y el carácter para obtener los puntos necesarios y no sufrir como en las temporadas anteriores. Tras un inicio sin fichajes y con el equipo algo deslabazado, enderezó el rumbo del equipo y lo llegó a colocar quinto en la clasificación de LALIGA, pero, desde entonces, 5 derrotas, 1 empate y 2 victorias es el balance del conjunto sevillista. A esto, hay que sumarle esta eliminación en la Copa del Rey y que una de esas derrotas fue en el derbi en el Sánchez-Pizjuán.

A pesar de esos resultados, el equipo se encuentra a la misma distancia del descenso que de los puestos europeos y desde la directiva del Sevilla se sigue confiando en Matías Almeyda para seguir mejorando la imagen del equipo. En el bando del técnico, los nervios se vienen notando en las últimas jornadas con alguna rueda de prensa más comprometida y con sus propias quejas sobre los fallos defensivos de los jugadores. Pero ya dejó claro que por su cabeza no pasa la idea de abandonar al conjunto nervionense a la deriva y que confía en sacar adelante el proyecto que le encomendaron.

La afición pierde confianza en Almeyda

En ESTADIO Deportivo hemos querido preguntar a la tercera parte, y no por ello menos importante, de esta confianza: la afición. El aficionado sevillista, antes de esa victoria ante el Real Oviedo, estaba viendo de nuevo el descenso muy cercano y las dudas han empezado a aflorar sobre la capacidad del técnico argentino para sacar adelante la temporada sin problemas. Los resultados de la encuesta han demostrado que las dudas no son una sensación aislada. El 56,12% de los votos no confían en Almeyda para dar un giro hacia arriba en el Sevilla. El 43,88% sí sigue confiando en el argentino para realizar un buen trabajo que haga crecer al equipo nervionense.