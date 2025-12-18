Reacciones en el Sevilla a la eliminación en Copa del Rey: "Estamos jodidos", "Un palo muy duro", "Una pena"...

Juanlu Sánchez e Isaac Romero ponen voz a la frustración de toda la plantilla nervionense por despedirse tan pronto de una competición en la que habían depositado "muchas ilusiones" para esta temporada y lamentan los "errores propios"

Decepción mayúscula sin paliativos en el vestuario del Sevilla FC, que después de atravesar un tramo muy negativo en octubre y noviembre con cinco derrotas en seis partidos, había recobrado confianza con los buenos minutos en el empate ante el Valencia CF (1-1) y especialmente con la goleada del pasado domingo al Real Oviedo (4-0). Sin embargo, en la noche de este miércoles se ha llevado un jarro de agua fría con la eliminación en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey a manos del Deportivo Alavés, que se ha impuesto por 1-0 en el duelo disputado en Mendizorroza gracias a un gol anotado por Carlos Vicente tras un penalti cometido por Andrés Castrín sobre Lucas Boyé.

El pitido final daba paso a la alegría del cuadro vitoriano y a los rostros de abatimiento en los nervionenses, en una noche de tanto enfado que no fluyen las palabras. Tan escuetos como sinceros, los canteranos Juanlu Sánchez e Isaac Romero intentaron explicar con palabras el desanimo que causa en la plantilla sevillista haber dejado escapar un partido muy igualado en el que su falta de pegada impidió sacar partido a una buena primera parte y en el que comenzó a sufrir mucho nada más arrancar la reanudación.

Juanlu Sánchez, tras la eliminación del Sevilla de la Copa del Rey: "Estamos jodidos"

Aún en caliente, a pie de campo, Juanlu ha atendido a los medios de SevillaFC+. "Ha sido un palo duro. Teníamos puesta mucha ilusión en esta competición. Estamos jodidos", expresaba el '16' sevillista, que fue titular como carrilero diestro y fue sustituido ya en los últimos minutos por Miguel Sierra. "Hemos estado imprecisos en el final de las jugadas, que es lo importante en el fútbol. No queda otra que seguir", añadía lamentando esa poca pegada del equipo.

Para terminar, Juanlu ha remarcado la necesidad de hacer un buen partido el sábado en el Santiago Bernabéu para no perder comba en LaLiga, que ya es la única competición que tienen desde diciembre hasta mayo. "Ya no queda otra que pensar en el Real Madrid. Va a ser un partido muy difícil, pero lo afrontaremos con todo y daremos el máximo", ha prometido el jugador de Montequinto tras el 1-0 ante el Alavés.

Isaac Romero tiene claro el motivo de la eliminación: "Ha estado marcado por nuestros propios errores"

En la misma línea de frustración contenida se ha expresado Isaac Romero, que también ha atendido a los medios del club nada más sonar el pitido final del colegiado y se consumarse el batacazo. "Es una pena. Teníamos muchas ilusiones puestas en esta Copa del Rey", ha declarado el delantero del Sevilla FC, quien ha considerado que la eliminación ha estado "marcada por los errores propios".

"Nuestros errores son los que nos han llevado a perder este partido. En la primera parte hemos tenido más ocasiones, pero los partidos los marcan los errores y nos ha tocado a nosotros. Tenía mucha ilusión en esta Copa del Rey. Ahora, toca seguir trabajando para mejorar las cosas", ha insistido el '7', casi sin saber que decir más allá de sus ganas de resarcirse dentro de tres días ganando al Real Madrid en el último partido de este aciago 2025. "Hay que seguir trabajando porque ahora toca otro partido importante el sábado", ha concluido tras su vuelta a la titularidad después de dos partidos sancionado.