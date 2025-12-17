Alavés - Sevilla, en directo el partido de la Copa del Rey en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido que enfrenta a Alavés y Sevilla en Mendizorroza, único choque entre dos Primeras en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a la emoción de la Copa del Rey y al directo del partido que enfrenta a Alavés y Sevilla en Mendizorroza en los dieciseisavos de final, que podrás seguir en el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo.

La mala suerte se cebó con alavés y Sevilla en el sorteo de esta ronda, pues el bombo los convirtió en protagonistas en el único duelo entre dos equipos de la máxima categoría. Y para colmo para el Sevilla, le ha tocado como visitante.

Más allá de la mala fortuna en el sorteo, el Sevilla sabe lo que es ganar esta misma temporada en Mendizorroza, pues se impuso por 1-2 en la quinta jornada del campeonato liguero con goles de Vargas y Alexis Sánchez.

Cuatro regresos y ocho bajas en la lista del Sevilla para visitar al Alavés en la Copa del Rey

Es verdad que Almeyda recupera a cuatro futbolistas, Gabriel Suazo, Januzaj, Peque e Isaac Romero , pero también que sigue con muchas ausencias, concretamente ocho: los lesionados Nyland, Kike Salas, Azpilicueta, Nianzou, Marcao y Rubén Vargas , más Akor Adams y Ejuke, con Nigeria para la Copa África.

Alineaciones Alavés - Sevilla: Alineación posible de Coudet y Almeyda en el partido de hoy de dieciseisavos de final de la Copa del Rey

A la espera de conocer las alineaciones oficiales, os dejamos por aquí los posibles onces de Coudet y Almeyda.

Dentro de la lista de convocados para esta cita, el centrocampista catalán, que redebutó precisamente en la Copa contra el Extremadura, regresa al estadio que fue su casa el curso pasado. No en vano, militó en el Alavés en condición de cedido y dejó buenas sensaciones.

Eduardo Coudet cuenta con todos sus futbolistas para este partido a excepción de Facundo Garcés, sancionado por la FIFA. Además, ha dejado fuera de la lista a Maras, fuera de los planes del argenntino.

El Sevilla se mide esta noche al Alavés en Mendizorroza en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en el único partido de esta ronda que enfrenta a dos equipos de Primera división.

Cita que los nervionenses afrontan con la moral alta después de su redentora y necesaria victoria el pasado domingo contra el Oviedo en el Ramón Sánchez-Pizjuán y la ilusión de dar un paso más en el camino más corto para brindar una alegría a la afición en una temporada sin demasiadas sonrisas.

Cuatro altas y ocho bajas en el Sevilla

A partido único y en un feudo de la máxima categoría, al Sevilla no le sonrió la suerte en el sorteo, si bien lo afronta con optimismo y el convencimiento de que, como ocurrió en LaLiga, pueden regresar con triunfo de Vitoria.

Para ello, Almeyda recupera a cuatro futbolistas con respecto al choque contra los asturianos, pues ya han dejado atrás sus molestias Gabriel Suazo y Adnan Januzaj, a la par que Peque e Isaac Romero ya han cumplido sus respectivas sanciones. Sin embargo, el 'Pelado' todavía debe sobreponerse a numerosas ausencias, pues enfila este duelo con ocho bajas, seis de ellas por lesión, casos de Nyland, Kike Salas, Azpilicueta, Nianzou, Marcao y Rubén Vargas, a los que se suman Akor Adams y Ejuke, concentrados con Nigeria para la Copa África.

Por parte babazorra, Coudet cuenta con todos sus mimbres a excepción de Facundo Garcés, sancionado por la FIFA, además de Maras, fuera d elos planes del preparador alavesista. Como curiosidad, Joan Jordán regresa a la que fuera su casa el curso pasado en condición de cedido.