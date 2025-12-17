Lenglet hace saltar las alarmas en el Atlético

El central francés tuvo que ser sustituido a las primeras de cambio en el choque ante el Atlético Baleares por una torsión de su rodilla derecha, abandonando el campo cojeando y con gestos de dolor

El estreno del Atlético de Madrid en la Copa del Rey, tras quedar exento en las dos primeras eliminatorias por su participación en la Supercopa de España, comenzó de forma accidentada. Apenas habían transcurridos 10 minutos del choque disputado a domicilio ante el Atlético Baleares cuando Clement Lenglet tuvo que abandonar el terreno de juego tras una acción en ataque en la que sufrió una ”torsión” en la rodilla derecha, siendo relevado a las primeras de cambio por David Hancko.

Pendiente de pruebas complementarias

Según el parte médico ofrecido por el club, tras las primeras exploraciones realizadas, el defensor francés "tuvo que ser sustituido al sufrir un traumatismo indirecto (torsión) de la rodilla derecha", por lo que "queda pendiente de pruebas complementarias para establecer el diagnóstico definitivo”. Los servicios médicos del conjunto rojiblanco lo evaluaron sobre el césped para determinar si podía continuar jugando, pero finalmente determinaron que lo más aconsejable era pedir el cambio.

La lesión se produjo en una jugada en la que Lenglet entraba al remate tras un centro al corazón del área, viendo cómo en el forcejeo con un defensa del cuadro balear se le quedaba clavada la rodilla derecha, cayendo al suelo dolorido. Un mal gesto que le hizo abandonar el campo cojeando y con signos de evidente dolor, haciendo de ese modo saltar las alarmas.

La enfermería del Atlético de Madrid

Con este nuevo contratiempo, son ya cuatro los inquilinos en la enfermería colchonera, donde continúan Marcos Llorente, Álex Baena y José María Giménez. Además, en las horas previas al choque celebrado en el Estadio Balear se informó también de la baja de Alexander Sorloth por “unas molestias” que no fueron aclaradas, si bien se espera que el delantero noruego no tenga problemas para ser de la partida el próximo domingo en la visita al Girona.

Los números de Lenglet

Parece difícil, en cambio, que Simeone pueda contar con Lenglet para la cita en Montilivi ante un rival al alza. Sin ser indiscutible, el galo viene siendo una pieza muy utilizada por el técnico argentino, que le ha dado la titularidad en 9 de las 16 jornadas de LaLiga, viendo el resto de partidos desde el banquillo y otro desde la grada por su expulsión ante el Celta de Vigo antes del descanso. A ello suma otros dos partidos en Champions, para un total de 922 minutos.

Lo que le queda a Simeone en el eje de la zaga

Con el ex sevillista fuera de combate, al 'Cholo' le quedan en estos momentos tres centrales sanos, entre ellos Robin Le Normand, que reapareció ante el POSV Eindhoven de forma testimonial y fue titular ante el Valencia tras varias semanas en el dique seco por una lesión de rodilla de la que ya se encuentra recuperado, si bien fue sustituido al descanso ante el cuadro che. Junto al internacional español, el preparador colchonero dispone de Hancko, al que no pudo dar descanso ante el Atlético Baleares al tener que introducirlo al poco de comenzar el choque, y el reconvertido Marc Pubill, a más en cada partido en su nueva posición.