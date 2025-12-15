Iñaki Williams manda un mensaje sobre el Athletic: "Sé que hay mucho que decir"

El futbolista del Athletic Club regreso a los terrenos de juego después de haber superado una lesión muscular que lo ha tenido alejado de los terrenos de juego durante los últimos dos meses. El delantero se muestra confiado en que el equipo que entrena Ernesto Valverde va a reaccionar

Iñaki Williams fue una de las pocas notas positivas que el Athletic Club puede sacar de la derrota contra el RC Celta porque el delantero regresó a los terrenos de juego después de haber superado una lesión muscular que lo ha mantenido al margen durante estos dos últimos meses. El delantero del equipo que entrena Ernesto Valverde se mostró contrariado por el tropiezo en LaLiga pero también mandó un mensaje de optimismo de cara a lo que resta de temporada.

Iñaki Williams, delantero del Athletic Club, no puso paños calientes a la temporada del equipo rojiblanco, aunque también mandó un mensaje de esperanza de cara al futuro próximo. "Que llevemos 8 derrotas en 16 partidos ya es un dato relevante. Significa que estamos peor que el año pasado, pero queda la segunda vuelta y el equipo va a más. Estoy con plena confianza. Estos dos meses he visto al equipo entrenar y sé que hay mucho que decir. La pelotita tiene que entrar. Debemos volver a lo del año pasado, de tener muchas ocasiones y a partir de ahí el Athletic crecerá".

Por otro lado, Iñaki Williams contó cómo se sintió tras volver a jugar después de no hacerlo durante dos meses por culpa de una lesión. "Cuando estás dos meses casi fuera del terreno de juego, por mucho que hagas en los entrenamientos con los recuperadores no es suficiente para volver al cien por cien. Lo que te da eso son los partidos. Estoy contento de volver porque la lesión ha recuperado muy bien y no he tenido malas sensaciones".

Iñaki Williams valoró la derrota del Athletic Club contra el RC Celta y habló sobre los próximos partidos

Iñaki Williams analizó la derrota del Athletic Club contra el RC Celta. "Es una pena porque ganar suponía mucho para el equipo, para mantenernos en la pelea por los puestos europeos y dar un paso de gigante. Es una lástima porque no hemos salido bien y luego en la segunda parte se ha dado una desconexión que ya es habitual en nosotros. No sé qué nos pasa, pero el descanso no nos viene bien. El equipo hace bien los esfuerzos y en este partido no ha sido así y de esa manera nos cuesta mucho llegar al área. Si dejas respirar al Celta es normal que te hagan daño".

El delantero contó cómo se gestionó el lanzamiento del penalti que falló Nico Williams. "He cogido el balón para tirar y se lo he cedido porque me lo ha pedido, que venía de hacer buenos uno contra a uno. Es una lástima, pero no hay tiempo para lamentaciones".

Y, finalmente, Iñaki Williams habló sobre los partidos que tiene que afrontar el Athletic Club en los próximos días. "El jueves empezamos andadura en Copa y tenemos que estar preparados para lo que viene. Somos conscientes de que el Ourense ha eliminado dos de Primera y tenemos que ir a morir. ¿El campo? Tengo el culo pelado de jugar en campos en África que están bastante peor. Antes de jugar en tapetes todos nos hemos curtido en otros campos. Tenemos todo el respeto del mundo a un club humilde como el Ourense e iremos a jugar allí como si fuera el PSG".