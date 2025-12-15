Así queda la clasificación de la Liga ACB tras las victorias de Madrid y Barça en la jornada 10

Victorias cómodas para el Barça y de un Real Madrid que se queda solo en cabeza tras aplazarse el encuentro del Valencia Basket

La seguridad defensiva que le ha dado la llegada de Xavi Pascual al Barça y la mejoría e integración de los nuevos en el Real Madrid ha lanzado a los dos principales equipos de la Liga ACB, que en los últimos partidos parecen no encontrar rival en el campeonato español.

Sergio Scariolo reservó a tres de sus mejores hombres (Hezonja, Tavares y Deck) y, aún así, vapuleó a un Bàsquet Girona que venía creciendo en los últimos partidos.

El Barça, por su parte, se bastó con dejar en 62 puntos a otro rival para hacerse con una victoria muy cómoda en el siempre complicado Nou Congost de Manresa.

El hecho de que se hayan suspendido el Valencia Basket-Casademont Zaragoza y el Dreamland Gran Canaria-Baskonia, por los diferentes temporales, dejan al Real Madrid como líder en solitario y al Barça muy bien asentado en posiciones de Copa del Rey y apretando en la lucha por ser cabeza de serie en esta competición.

El que se ha asentado en la zona alta es un UCAM Murcia que, tras ganar al Joventut, se ha quedado con la tercera plaza en la clasificación en detrimento de los verdinegros. En esa pelea también han ganado esta semana el la Laguna Tenerife -que hace siete días cayó en casa ante el Madrid- y un Unicaja que sufrió ante el nuevo San Pablo Burgos de Porfi Fisac.

Por abajo, aparte de los burgaleses, la derrota del Coviran Granada en Andorra complica más la situación para ambos, que siguen hundidos en el fondo de la tabla.

Resultados de la jornada 10 de la liga ACB

Unicaja 99-91 San Pablo Burgos

Río Breogán 96-108 La Laguna Tenerife

MoraBanc Andorra 86-81 Coviran Granada

Surne Bilbao 93-75 Hiopos Lleida

UCAM Murcia 80-77 Joventut Badalona

Real Madrid 112-76 Bàsquet Girona

BAXI Manresa 62-89 Barça

Dreamland Gran Canaria - Kosner Baskonia (Aplazado)

Valencia Basket - Casademont Zaragoza (Aplazado)

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 10

1. Real Madrid 9 - 1 (+104)

2. Valencia Basket 8 - 1 (+125)

3. UCAM Murcia 8 - 2 (+112)

4. La Laguna Tenerife 7 - 3 (+71)

5. Joventut 7 - 3 (+66)

6. Unicaja 7 - 3 (+44)

7. Barcelona 6 - 4 (+60)

8. Surne Bilbao 5 - 5 (-7)

9. Baskonia 4 - 5 (-3)

10. Río Breogán 4 - 6 (-38)

11. Hiopos Lleida 4 - 6 (-64)

12. Basquet Girona 4 - 6 (-77)

13. Morabanc Andorra 4 - 6 (-90)

14. Dreamland Gran Canaria 3 - 6 (-20)

15. Casademont Zaragoza 3 - 6 (-24)

16. Baxi Manresa 3 - 7 (-73)

17. Granada 1 - 9 (-85)

18. Burgos 1 - 9 (-101)