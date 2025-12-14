Sevilla - Oviedo, en directo el partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports en vivo online

Nervionenses y carbayones enfrentan sus rachas negativas en el primer encuentro de esta sesión dominical en la penúltima jornada liguera de 2025

Ya estamos por aquí para contarte, en directo y minuto a minuto, todo lo que depare el partido entre Sevilla FC y Real Oviedo, correspondiente a la jornada 16 en LaLiga EA Sports.

Y eso que vuelve Juanlu, ya recuperado. Almeyda se ejercitó en las últimas sesiones con casi todos los tocados, pero el quinteño es el único que ha llegado a tiempo de entrar en una convocatoria en la que faltan dos sancionados, Isaac Romero y Peque, y ocho lesionados: Nyland, Azpilicueta, Kike Salas, Nianzou, Marcao, Gabriel Suazo, Rubén Vargas y Januzaj.

Se han caído por lesión Ovie Ejaria y Luka Ilic , quienes eran dos de las principales alternativas para suplir a Santi Cazorla , que está sancionado tras ser expulsado contra el Villarreal CF, al igual que Federico Viñas . Asimismo, tampoco llega Nacho Vidal y Carrión no cuenta con los también convalecientes Brandon Domingues y Álvaro Lemos .

Por su parte, para el Real Oviedo será su primera experiencia con Díaz de Mera en la máxima categoría nacional. Sí se cruzó con él en 7 partidos de Segunda división con un saldo de 4 victorias, 2 empates y una derrota .

Al Sevilla FC le ha dirigido 12 partidos de LaLiga, con un balance de 4 victorias, 3 empates y 5 derrotas . Esta temporada ya dirigió el choque en el Ramón Sánchez-Pizjuán de la jornada 2 en la que el Getafe se impuso por 1-2.

El colegiado designado para el Sevilla - Oviedo es Isidro Díaz de Mera , de 36 años, perteneciente al comité manchego de 36 años y en Primera división desde la temporada 2020/2021. Estará auxiliado desde el VAR por el grancanario Raúl Martín González Frances .

Almeyda sale con Odysseas Vlachodimos en portería; defensa de cinco con José Ángel Carmona y Joaquín Martínez 'Oso' como carrileros largos escoltando a una línea de tres centrales formada por Fábio Cardoso, Nemanja Gudelj y Andrés Castrín. Batista Mendy, Lucien Agoumé y Djibril Sow cubrirán la medular; con Alexis Sánchez de enganche y Akor Adams en punta. Y no busquen más que no hay.

Carrión sale de inicio con Aaron Escandell en portería; defensa de cuatro con Lucas, David Costas, David Carmo y Rahim; con Hassan, Dendoncker, Colombatto e Ilyas en la medular; con una pareja de delanteros formada por Reina y Rondón.

El 14 de diciembre de 2024, La Leyenda del Sevilla FC se despedía del Sánchez-Pizjuán en un 1-0 ante el RC Celta de Vigo y una semana después, ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, consumaba su retirada el jugador más laureado del club nervionense y de la selección española absoluta

También se vieron las caras en la 1996/1997, partido en el que el equipo blanquirrojo se llevó la victoria por 2-1 con un doblete de Robert Prosinečki y con tanto asturiano del malogrado Peter Dubovsky.

El Sevilla FC y el Real Oviedo no han coincidido en Primera División desde la temporada 1999/2000, cuando los visitantes ganaron 2-3 con goles de Paulo Bento, Pompei y Losada frente a los de Loren y Nico Olivera.

El simple hecho de pronunciar el nombre del equipo que visita este domingo el Ramón Sánchez-Pizjuán causa pavor en la afición del Sevilla FC. Desde hace 28 años, el Real Oviedo es sinónimo del summum de la desilusión, ya que fue el rival en aquella última jornada de la temporada 1996/1997 en la que los blanquirrojos lloraron su penúltimo descenso a Segunda división. Tras pasar dos años en el 'infierno', el conjunto nervionense volvió a Primera división en la campaña 1999/2000, pero volvió a perder la categoría después de coleccionar múltiples derrotas; entre ellas, un 2-3 en la que hasta hoy era la última visita del cuadro carbayón al feudo blanquirrojo.

Sevilla FC y Real Oviedo acumulan guarismos de auténtico terror

A partir de las 14:00 horas de este domingo día 14 de diciembre de 2025, Sevilla FC y Real Oviedo vuelven a verse las caras en el duelo de la jornada 16 en la competición doméstica ahora llamada LaLiga EA Sports. Y lo hacen con tintes dramáticos, pues los de Matías Almeyda están decimoterceros con 17 puntos, a sólo dos de la zona de descenso que marca un Girona FC que el viernes se impuso a la Real Sociedad por 1-2 apretando la parte baja de la clasificación y distanciándose ya a cinco de los pupilos de Luis Carrión, que son penúltimos con sólo un punto más que el colista Levante UD.

Cinco derrotas en las últimas ocho jornadas (7 puntos de los últimos 24 en juego) han sufrido los de Nervión; mientras que son ocho las citas seguidas sin ganar, con cuatro perdidos y cuatro empatados, que encadenan los asturianos (4 puntos de 24), quienes además cayeron eliminados en la segunda ronda de la Copa del Rey a manos del Ourense FC, equipo de Primera RFEF que se impuso por 4-2 a un conjunto que encadena cinco encuentros sin ser capaz de marcar ningún gol y que se ha quedado a cero en 12 de sus 17 partidos oficiales en esta 2025/2026.

Entre sevillistas y ovetenses suman 15 bajas, nueve por lesión y cuatro por sanción

Por si diese poco miedo todo lo comentado, además la previa del duelo entre sevillistas y ovetenses está marcada por una despiadada plaga común de bajas. Los locales tuvieron que conformar una convocatoria con ocho futbolistas del filial y sólo tienen disponibles a 14 efectivos del primer equipo; ya que cuentan con ocho bajas por lesión y dos más por sanción. Tampoco andan sobrados los visitantes, que han llegado a la capital de Andalucía después de tener que dejar en casa a siete futbolistas, entre los cinco jugadores que se encuentran convalecientes por problemas físicos más los otros dos que deben cumplir sus respectivos castigos disciplinarios.