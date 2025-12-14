Sevilla - Oviedo: horario, canal y dónde ver hoy gratis en TV y online el partido de la jornada 16 de la LaLiga EA Sports

Nervionenses y carbayones, situados en la mitad baja de la clasificación de Primera división, han pedido en sus cartas navideñas un buen puñado de puntos para escapar del pozo; empezando por los tres de este domingo en el primer choque entre ambos equipos en los últimos 25 años

La sesión dominical de la jornada 16 en LaLiga EA Sports, penúltima del calendario de este 2025 que ya toca a su fin, abrirá su programación con un duelo en la zona baja de la clasificación entre dos equipos muy necesitados de estímulos positivos como son el Sevilla FC, que ocupa la decimotercera posición con 17 puntos, y el Real Oviedo, que empezó el presente fin de semana desde la decimonovena plaza y con sólo 11 unidades.

Así llegan el Sevilla FC y el Real Oviedo

El Sevilla FC afronta el partido en un momento complejo, con muchas bajas y después de perder en cinco de las siete últimas jornadas: tres derrotas seguidas ante RCD Mallorca (1-3), Real Sociedad (2-1) y Atlético de Madrid (3-0), victoria por la mínima ante CA Osasuna (1-0) antes de volver a caer ante el RCD Espanyol (2-1) y del batacazo en El Gran Derbi frente el Real Betis (0-2) en Nervión, donde sólo ha sumado siete puntos de los 21 posibles. A domicilio presenta un balance de 10 de 24, tras el empate del pasado domingo en Valencia en el minuto 90+3 de partido (1-1), más las dos citas de la Copa del Rey: el 1-4 ante el CD Toledo y el polémico 1-2 contra el CD Extremadura -con gol en fuera de juego de Alfon-.

Precisamente, en Mestalla tuvo lugar la última victoria del Real Oviedo, que además de ser eliminado de la Copa por el Ourense FC de Primera RFEF (4-2), encadena ocho jornadas sin conocer el triunfo con un saldo de cuatro derrotas y cuatro empates; el último, un 0-0 como local ante el RCD Mallorca, el pasado viernes 5 de diciembre. Los carbayones están penúltimos con sólo 10 puntos y seis de ellos los ha sumado en el Carlos Tartiere, mientras que en sus siete encuentros a domicilio en LaLiga ha perdido cinco y sólo ha sido capaz de sumar en la citada visita al Valencia CF (1-2) más en un empate en Girona (3-3).

Sevilla - Oviedo: fecha y horario del partido de la jornada 16 de LaLiga 25/26

El choque liguero que enfrentará al equipo sevillano y al conjunto ovetense tendrá lugar este domingo, día 14 de diciembre de 2025, a partir de las 14:00 horas en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de la capital andaluza; sólo un día antes de que se celebre una Junta General Ordinaria de Accionistas del Sevilla FC muy significativa por celebrarse en pleno proceso de venta de la sociedad.

Sevilla - Oviedo: ¿Dónde ver en directo por televisión? ¿Cómo ver gratis?

Este partido de la decimosexta jornada del campeonato nacional en Primera división será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal Movistar+ LaLiga TV, sintonizable en el dial 54 a través de la propia plataforma de Movistar+, tanto en su versión web como en su aplicación para dispositivos móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este canal, como son los casos de Orange TV (110) o LaLiga Bar.

No obstante, además en esta ocasión también podrá verse de forma gratuita al ser el encuentro elegido por DAZN para ser ofrecido en abierto dentro de su aplicación para dispositivos móviles y con el único requisito previo de crear una cuenta de usuario para registrarse en el sistema. Además, como es habitual la previa del choque podrá seguirse por los medios oficiales, en los canales de SevillaFC+, que también volverá a conectar justo después del pitido final.

Sevilla - Oviedo: ¿Cómo seguir online?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro liguero de este domingo entre el Sevilla Fútbol Club y el Real Oviedo, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, este periódico publicará un resumen del duelo entre andaluces y asturianos, así como una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, o las posteriores declaraciones de Matías Almeyda, de Luis Carrión y del resto de protagonistas.