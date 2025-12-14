Giráldez le resuelve las dudas a Cervi de cara al mercado de invierno

El entrenador del RC Celta ha dejado fuera de la convocatoria para el partido contra el Athletic Club, siendo el único futbolista que se ha quedado sin citar por decisión técnica. El argentino es uno de los candidatos a dejar el equipo en el mes de enero para dejar espacio libre para algún posible fichaje

Franco Cervi tiene un futuro poco halagüeño en el RC Celta. Ya no se trata de que el argentino no esté jugando demasiado en esta temporada, sino que también es porque no entra en las convocatorias tal y como ha ocurrido para el partido contra el Athletic Club por decisión de un Claudio Giráldez, entrenador de un RC Celta, que le ha enseñado claramente la puerta de salida. Una marcha que el club gallego necesitaría en caso de que quiera hacer un fichaje en el mercado de invierno que sea abre en próximo mes de enero.

Franco Cervi ha sido el futbolista elegido por Claudio Giráldez para quedarse fuera de la convocatoria del partido contra el Athletic Club, uniéndose así a Carlos Domínguez, Joseph Aidoo y Pablo Durán. La diferencia del argentino es que sus compañeros se quedan fuera por lesión, mientras que él lo hace por decisión técnica.

La convocatoria del RC Celta para el partido contra el Athletic Club es la siguiente: Iván Villar, Radu, Marc Vidal, Starfelt, Mingueza, Carreira, Moriba, Borja Iglesias, Beltrán, Jutglà, Aspas, Manu Fernández, Damián Rodríguez, Bryan Zaragoza, Miguel Román, Javi Rueda, Swedberg, Marcos Alonso, Ristic, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez, Yoel Lago, Javi Rodríguez y Jones El-Abdellaoui.

De este modo, Franco Cervi sabe que va a seguir teniendo muy pocas opciones para jugar en un RC Celta en el que sólo ha participado en 3 partidos, acumulando 165 minutos, casi todos en Copa del Rey. Una competición que es posible que el argentino deje ya de jugar debido a que es probable que en el partido de tercera ronda de la Copa del Rey, contra el Albacete Balompié, Claudio Giráldez apueste por jugadores más habituales para que su equipo no tenga un resultado desagradable.

Cervi, más fuera que dentro del RC Celta

El futuro de Franco Cervi es uno de los asuntos que tiene que resolver el RC Celta en el inminente mercado de fichajes de invierno, que se abre ahora en el mes de enero. El argentino acaba contrato al final de esta temporada y el club gallego ve con buenos ojos su salida para dejar un dorsal libre para realizar algún fichaje.

El club gallego está en la obligación de deshacerse de alguno de los futbolistas que forman parte de la primera plantilla porque ahora mismo tiene las 25 fichas ocupadas. Franco Cervi es uno de los máximos candidatos a marcharse porque no entra en los planes de Claudio Giráldez tal y como se puede comprobar al no haber jugado ni un minuto en LaLiga en lo que va de temporada.