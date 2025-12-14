Las cuentas de Giráldez para el objetivo de Europa: "Nos queda hacer 20 puntos más, a partir de ahí, ya veremos"
El preparador del Celta se mostró orgulloso por el triunfo de sus jugadores ya que "hacía falta esta victoria en casa"; "es un regalo de Navidad, ha sido un día redondo", ha reconocido
Celta
Athletic
Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, no escondió la importancia del triunfo logrado este domingo ante el Athletic Club en Balaídos, el primero que consiguen como locales en liga esta temporada que ha coincidido con el último choque liguero del año 2025.
"Hacía falta esta victoria en casa. Los jugadores han hecho un partido perfecto y en muchos momentos del partido ha salido lo que queríamos en el plan. Me alegro, sobre todo, por los aficionados. Se lo merecen por su apoyo incondicional. Es un regalo de Navidad en nuestro último partido en casa antes de cerrar el año. Ha sido un día redondo", manifestó el técnico de Porriño.
El preparador del equipo celeste también aplaudió que sus jugadores entendieron muy bien lo que tenían que hacer en el inicio del partido, pese a que, a su juicio, no estuvieron "acertados en el último pase", aunque el cambio en la segunda parte ha sido evidente. "A partir de ahí, hemos dejado de correr al espacio, queriendo jugar solamente en el pie, contra un equipo que aprieta muy bien hacia adelante. Con la entrada de Jones hemos intentado que nos diese profundidad y tener más jugadores cortando por dentro, donde creíamos que podíamos hacer daño con esa posición de Iago como falso nueve. Lo hemos interpretado mucho mejor en la segunda parte", afirmó el míster gallego.
El penalti detenido por Radu a Nico Williams
Para Claudio Giráldez, el penalti detenido por Radu a Nico Williams fue "determinante" para el desenlace del encuentro: "Es muy bueno en ese arte. Tiene entrenadores de porteros que le dan muy buena información. Es una persona muy trabajadora y que se queda mucho con los detalles. Se lo merece".
"Es una pena que estemos cometiendo demasiados penaltis, lo habíamos hablado antes del partido. Tenemos que mejorar ese tipo de situaciones, absurdas a veces, de meter la pierna en un momento dado", declaró.
Por último, pese a colocarse en la octava posición y acercarse a los puestos que dan acceso a competición europea, el preparador gallego no quiere hablar todavía de eso. "Nos queda hacer 20 puntos más. A partir de ahí, ya veremos. Estamos bien posicionados y haber sumado estos 6 puntos nos ha hecho dar un saltito", finalizó.