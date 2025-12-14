Celta de Vigo - Athletic Club: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 16 de LaLiga

Duelo entre dos conjuntos que vienen de ganar en la pasada jornada y tienen la mente puesta en la zona europea

El partido que abre la jornada dominical medirá al Celta de Vigo y al Athletic Club en el estadio de Balaídos.

La entidad celeste llega tras lograr una gran victoria en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, suma 19 puntos y está colocada en el puesto décimo. La dinámica es bastante buena: tres victorias y dos derrotas en los últimos cinco encuentros.

En Balaídos, es uno de los peores equipos locales de toda LaLiga, únicamente ha sumado 5 puntos en los últimos ocho partidos.

Por el otro lado, el Athletic Club llega tras una victoria frente al Atlético de Madrid, ahora fuera de San Mamés busca ampliar ese gran momento. Los de Valverde están séptimos y cuentan con 23 puntos.

En los últimos cinco partidos ha conseguido enlazar la misma racha que los vigueses. Para los bilbaínos jugar fuera de casa supone un desafío mucho mayor y así lo reflejan las estadísticas: 7 puntos en siete partidos. Este registro tiene que mejorarlo si se quiere meter en la zona europeo.

Celta No Iniciado - Athletic

RC Celta de Vigo - Athletic Club: fecha y horario del partido de la jornada 16 de LaLiga 25/26

El partido entre el Celta de Vigo y el Athletic Club, tendrá lugar este domingo 14 de diciembre a las 16:15 horas, en el estadio de Balaídos.

RC Celta de Vigo - Athletic Club: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimosexta jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de DAZN LaLiga (Movistar+ dial 55 y en Orange dial 113) y en LaLiga TV Bar. También se puede seguir en la plataforma de DAZN.

RC Celta de Vigo - Athletic Club: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este domingo entre el Celta de Vigo y el Athletic Club, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de https://www.estadiodeportivo.com/. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimosexta jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas.