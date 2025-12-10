Avances en la venta de Tadeo Allende y frenazo con De la Torre

Continúan las negociaciones entre Celta de Vigo e Inter Miami sobre las condiciones del traspaso del extremo argentino, al tiempo que San Diego FC ha descartado ejercer su opción de compra sobre el mediocentro norteamericano

El Celta de Vigo no podrá acudir al mercado de enero si antes no formaliza alguna salida de su actual plantilla, donde están todas las fechas ocupadas, lo que deja en el aire el posible regreso de Fer López. Pero, además, el director deportivo celeste, Marco Garcés, se encuentra ya manos a la obra para solucionar otra situación paralela, pues el próximo 31 de diciembre finalizan los préstamos de Tadeo Allende y Luca de la Torre y la intención es colocar a ambos de la forma más provechosa posible, pues además no hay sitio para ninguno de ellos en el plantel que dirige Claudio Giráldez.

En el caso de argentino se había barajado la posibilidad de que pudiera ser un refuerzo invernal para el propio conjunto gallego, pues una de las peticiones del técnico pontevedrés es precisamente la llegada de un extremo desequilibrante y con gol. Pero en realidad se trata de una opción que nunca ha tenido mucho peso, estando ya en marcha las negociaciones con el Inter Miami para su traspaso definitivo. Las mismas ya fueros destapadas hace un par de semanas por el periodista César Luis Merlo y ahora es otro especialista en el mercado como Fabrizio Romano quien indica que las conversaciones entre ambos clubes sigue su curso.

Los números de Tadeo Allende

Tras ser una pieza clave para que el conjunto de Florida se haya coronado por vez primera en su historia campeón de la Major League Soccer (MLS), la entidad que preside David Beckham valora enormemente la contribución de Tadeo Allende y está decidida a hacer todo lo posible para quedárselo en propiedad. Sus 24 goles en 54 partidos, nueve de ellos en los 'play offs' por el título, son un argumento de peso para intentar su fichaje. Pero pese a ello no se espera un gran desembolso, pues no es habitual que los clubes estadounidense realizan importantes inversiones en traspasos.

Las pretensiones de Celta y la postura de River Plate

En el Celta, al menos, esperan recuperar gran parte de los 4,5 millones de euros que pagaron en su día para reclutar al de Mina Clavero procedente de Godoy Cruz, sin descartar incluso la posibilidad de obtener una pequeña plusvalía. Mientras tanto, River Plate también permanece atento. Su entrenador, Marcelo Gallardo, ha dado el visto bueno a su incorporación, pero igualmente los 'millonarios' no están dispuestos a realizar un gran desembolso por un jugador que a sus 26 años tiene contrato con el club celestes hasta 2028.

La rescisión, la opción más factible con De la Torre

Por otro lado, también se ha conocido que el San Diego FC ha descartado ejercer la opción de compra que posee sobre Luca de la Torre. La franquicia norteamericana de reciente creación ha anunciado sus decisiones sobre la plantilla que acabó el curso como finalista de la Conferencia Oeste y de los siete jugadores cedidos que tenía ha decidido quedarse con cinco de ellos, descartando a Franco Negri, que será elegible para el Draft de Reingreso de la MLS, y el mediocentro nacido en la propia ciudad de San Diego, que de este modo "regresará al Celta".

No ha sido una mala temporada del centrocampista de 27 años, que ha disputado 37 encuentros y ha superado los 2.400 minutos de juego, en los que ha anotado 5 goles y ha dado una asistencia. Por ello, no hay que descartar que tenga una segunda oportunidad en el que ha sido su equipo durante 2025 si, como parece, logra desvincularse del club celeste y acaba siendo agente libre. De hecho, se trata de la opción más viable en estos momentos, pues solo le restan seis meses más de contrato, hasta el próximo 30 de junio.