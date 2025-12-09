Problema con Nico Williams ante el PSG en Champions

Nico Williams, que ante el Atlético Madrid volvió a ser ese jugador desequilibrante que es, tan sólo se ha perdido 22' de los últimos 270'. Sin él, el Athletic Club no gana este año y el técnico rojiblanco tendrá que medir al milímetro los esfuerzos del extremo, que sige con sus problemas de pubalgia

El Athletic Club de Ernesto Valverde se mide este miércoles en Champions al PSG de Luis Enrique, vigente campeón de la Liga de Campeones. Una auténtica ‘final’ en la que los bilbaínos se juegan gran parte de su futuro en la máxima competición continental a nivel de clubes. Y es que el Athletic Club está obligado a sumar un mínimo de dos victorias en las tres jornadas de la fase de liga que restan por disputarse.

Ante los parisinos, los de Ernesto Valverde contarán con el empuje de la balsámica victoria conseguida este pasado sábado ante el Atlético de Madrid y la plusvalía que aporta al once rojiblanco la presencia de Nico Williams en el extremo, donde volvió a evidenciar su mejor versión ante los colchoneros; algo que notó, y mucho, su equipo.

Nico Williams volvió a ser desequilibrante ante el Atlético Madrid

Tocado por una pubalgia que viene padeciendo prácticamente desde el inicio de la temporada, Nico Williams fue ante el Atlético de Madrid ese futbolista desequilibrante que tanto ha echado de menos Ernesto Valverde. Y es que la presencia del pequeño de los Williams sobre el campo se antoja clave para los intereses de Valverde, habiendo participado el internacional español en todos los encuentros en los que el Athletic Club ha puntuado este curso: ocho triunfos y dos empates. Sin Nico Williams, los ‘Leones’ han caído en seis ocasiones -tres en LaLiga y otras tres en Champions-, siendo un único empate el mejor resultado cosechado por los bilbaínos sin su ’10’ sobre el verde.

No es baladí, por tanto, la preocupación de Ernesto Valverde porque Nico Williams no se acabe rompiendo, teniendo el técnico rojiblanco la difícil tesitura de tener que gestionar casi al detalle los esfuerzos del futbolista. De hecho, el pequeño de los Williams ha participado como titular en los tres últimos encuentros del Athletic Club -Levante, Real Madrid y Atlético Madrid-, siendo el de este sábado el segundo encuentro que completa, tras haberlo hecho ya con anterioridad frente al Getafe, aunque, eso sí, a un nivel muy bajo.

De los últimos 270 minutos de juego, Nico Williams tan sólo se ha perdido 22’, por lo que está por ver cómo gestiona Valverde su participación en un encuentro tan importante como el de este miércoles frente al PSG. El propio Nico, de hecho, avisaba de ello tras la victoria ante los colchoneros: “Ahí vamos. Todavía no está al cien por cien. Es algo que tengo que soportar. La cuestión es saber gestionar los minutos”.

Nico Williams no es la única luz tras tantas sombras

Está muy pendiente Ernesto Valverde de Nico Williams, quien, posiblemente, sea su jugador referencia dentro de la plantilla del Athletic Club. Y es que, junto al menor de los Williams, ante el Atlético de Madrid fueron varios los futbolistas del plantel rojiblanco que dieron un esperado paso al frente. Es el caso, por ejemplo, de jugadores como Oihan Sancet, que poco a poco se acerca al nivel mostrado el curso pasado, o Alex Berenger, quien volvió a ver portería y cerrar una sequía goleadora de más de medio año.

Por contra, Valverde no podrá contar con Laporte, lesionado frente a los colchoneros. Una ausencia que, además, complicará las opciones del técnico rojiblanco en defensa, debido al error de cálculo en su lista para la Champions.