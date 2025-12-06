Athletic 1-0 Atlético: Berenguer marca la diferencia

El Athletic Club se impone al Atlético de Madrid en un partido bastante igualado que sólo se desequilibró gracias a un gran golpeo desde la frontal del área del extremo que puso imposible el balón a Oblak. Un triunfo que mete de lleno al equipo vasco en la pelea por Europa y descuelga al madrileño de la carrera por el título de campeón

Un solitario gol de Berenguer, en los últimos minutos del partido, le dio la victoria al Athletic Club frente al Atlético de Madrid en un partido bastante igualado y muy físico en el que por momento los dos equipos no estuvieron muy acertados de cara a la portería rival. Tres puntos que acercan al Athletic Club a la quinta posición de LaLiga, mientras que el Atleti sufre un golpe muy duro ya que se descuelga del FC Barcelona, actual líder, en le carrera por el campeonato.

El partido comenzó con mucha intensidad por parte de los dos equipos que no dieron un balón por perdido, pero fue el Athletic Club quien tuvo más ocasiones de gol. Sin embargo, el Atlético de Madrid también tuvo peligro en unos primeros 45 minutos que se vieron empañados por la lesión de Laporte que no pudo continuar jugando.

La primera oportunidad clara fue para el Athletic Club, en el minuto 10, después de una pérdida de Gallagher que permitió a Areso a ganar la línea de fondo. El lateral derecho la puso, pero Sancet no remató bien estando libre de marca en el punto de penalti y el balón se fue fuera. Respondió a los pocos minutos el Atlético de Madrid con una jugada rápida. Centro de Julián Álvarez y remate de Thiago Almada que repelió Unai Simón con el pie. A continuación, Sancet tuvo un cabezazo para marcar, pero el de Pamplona mandó el balón fuera.

Tras 25 minutos, se enquistó un poco el juego, hubo menos ocasiones, pero algún acercamiento para los dos equipos existieron. Primero con un cabezazo flojo de Sancet que paró Oblak sin problemas y luego Julián Álvarez con un disparo que se fue fuera. Así se llegó al descanso.

Berenguer marca la diferencia

El Atlético de Madrid quiso cambiar el signo del partido y dio entrada a Koke por un desafortunado, y amonestado, Gallagher. Dominó el Atlético de Madrid los primeros minutos, disponiendo de un cabezazo sin peligro de Nico González, pero la mejor ocasión de gol fue para el Athletic Club después de que Guruzeta no fuera capaz de rematar un pase de Nico Williams que desbordó previamente a Pubill.

Pasaron los minutos y el Athletic Club se quitó de encima el dominio del Atlético de Madrid que no supo darle continuidad al dominio inicial en la segunda parte. Tanto Ernesto Valverde como Diego Pablo Simeone hicieron cambios para darle mas energía a sus equipos de cara a la recta final del encuentro.

Fue el Athletic Club quien tuvo la siguiente ocasión a través de un cabezazo de Paredes, pero el central del equipo vasco no supo dirigir el balón a la portería de Oblak. Justo después, el Atlético de Madrid probó a Unai Simón con un disparo lejano que paró el portero. A continuación, Sancet no aprovechó un pase perfecto de Nico Williams ya que el atacante disparo alto cuando se puso delante de Oblak.

Con el paso de los minutos, Nico Williams fue creciendo y el extremo pudo marcar tras una jugada individual, pero su disparo lo detuvo Oblak. El partido fue llegando a su fin y ambos equipos acusaron el cansancio lo cual se notó en la ausencia de ocasiones de gol. Así se llegó al minuto 84 que fue clave para el desenlace del partido. Primero porque el cabezazo de Sorloth fue parado por Unai Simón evitando que el Atlético de Madrid se pudiera poner por delante y segundo porque a continuación llegó el gol de Berenguer. El extremo se sacó un zapatazo desde la frontal, a pase de Nico Williams, para batir a Oblak y poner el 1-0 en el marcador.

Así se acabó el partido porque los ataques postreros del Atlético de Madrid fueron en vano, ya que el equipo que entrena Diego Pablo Simeone apenas creó peligro. De este modo, el Athletic Club se engancha a la pelea por la quinta posición de LaLiga, ya que suma 23 puntos, quedándose a un punto del Real Betis, pero con un partido más eso sí. Por su parte, el Atlético de Madrid se queda con 31 puntos y se descuelga de la lucha por el título de LaLiga ya que está a 9 puntos del FC Barcelona, actual líder.

- Ficha Técnica del Athletic Club 1-0 Atlético de Madrid de la jornada 15 de LaLiga:

Athletic Club: Unai Simón; Areso (Gorosabel 82'), Paredes, Laporte (Vivian 33'), Yuri; Ruiz de Galarreta (Rego 66'), Jauregizar; Berenguer, Sancet (Izeta 82'), Nico Williams; y Guruzeta (Unai Gómez 66').

Atlético de Madrid: Oblak; Nahuel Molina; Pubill, Lenglet (Ruggeri 61'), Hancko; Gallagher (Koke 46'), Barrios, Giuliano Simeone, Nico González (Raspadori 71'), Thiago Almada (Sorloth 61'); y Julián Álvarez (Griezmann 66').

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Gallego). Amonestó a los locales Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Laporte; y a los visitantes Gallagher y Koke.

Gol: 1-0 (84') Berenguer.

Incidencias: Partido entre Athletic Club y Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 15 de LaLiga disputado en el Estadio de San Mamés ante 48.904 espectadores.