España - Austria de Balonmano femenino - Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de clasificación de la selección española para el Europeo de Balonmano 2026

España vuelve a Algeciras un año después para enfrentarse a Austria con la posibilidad de culminar su clasificación para el Europeo de Balonmano 2026

La selección española femenina de balonmano podría cerrar su clasificación para el Europeo 2026 en su segundo duelo de la semana ante Austria, ante la que se enfrenta en Algeciras después de haberle ganado ya en Viena el miércoles.

El estreno de Joaquín Rocamora al frente de las Guerreras no pudo ser mejor. El equipo tardó en ofrecer su mejor versión y fue por debajo de inicio, pero luego acabó ganando con claridad a una Austria que es el principal rival del grupo y que también había ganado los dos primeros partidos.

“Las sensaciones del partido son buenas en cuanto al crecimiento del grupo a lo largo del encuentro. Obviamente hemos iniciado el partido muy mal, con demasiadas pérdidas, no entendiendo del todo las alturas y orientaciones defensivas, lo que ha facilitado a ellas su juego combinativo en la zona central. Hay que halagar el hecho de que -tras el mal arranque- la gente ha seguido creyendo, ha trabajado, ha focalizado mejor el plan de partido y hemos sido muy superiores en la segunda parte”, afirmaba Rocamora al final del duelo.

Una victoria más daría la clasificación matemática para el equipo español, que se podría tomar los duelos de la siguiente ventana ante Israel y Grecia como preparación para este próximo Europeo.

La aragonesa Danila So Delgado, autora de 7 goles este pasado miércoles, demostró que es la líder de la generación que se va asentando y la encargada de liderar a unas Guerreras en las que también destacan las hermanas Lysa y Lyndie Tchaptchet.

A qué hora es el España - Austria clasificatorio para el Europeo de Balonmano

El partido entre España y Austria, clasificatorio para el Campeonato de Europa de Balonmano femenino 2026 se juega este sábado, 7 de marzo, a las 19:30 horas (horario peninsular español) en el Polideportivo Municipal Ciudad de Algeciras – Doctor Juan Carlos Mateo.

Dónde ver por TV y online el España - Austria

Televisión Española tiene en nuestro país los derechos de los partidos de balonmano de la selección y retransmitirá el duelo a través de Teledeporte y de la plataforma RTVE Play. Además, el duelo entre España y Austria se podrá ver también en directo a través de EHFTV.com, la plataforma oficial de la European Handball Federation (EHF).

En ESTADIO Deportivo daremos cuenta de todo lo que ocurra durante este partido clave en la clasificación de España para el próximo Europeo de balonmano femenino.