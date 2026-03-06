Quién es Audrey Pascual, la gran estrella y esperanza de España en los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026

La esquiadora madrileña Audrey Pascual, de 21 años, es la abanderada y la española con más opciones en Milano Cortina 2026

Los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 arrancan oficialmente este viernes con una ceremonia inaugural en la que España 'desfilará' con su esquiadora Audrey Pascual como abanderada. Se trata de una debutante que sólo tiene 21 años, pero cuyos resultados le han bastado para merecer portar la bandera de España en un momento tan especial.

España acude a Milano Cortina 2026 con una delegación de siete deportistas más uno de apoyo y con Pascual como principal referente. La madrileña viene de dominar la Copa del Mundo de su categoría en Para esquí alpino y en estos Juegos Paralímpicos de Invierno peleará por sumar hasta cinco medallas, a la mayoría de las cuales llega entre las favoritas al oro o a la plata.

Junto a ella, están presentes Iraide Rodríguez, Javier Marcos, María Martín-Granizo y Alejandra Requesens, con su guía Victoria Ibáñez, en Para esquí alpino, Higinio Rivero en Para esquí de fondo y Para biatlón y, en Para snowboard, Emilio Redondo.

Audrey Pascual, una historia de superación

La trayectoria de Audrey Pascual es una historia de superación, algo normal en unos Juegos Paralímpicos donde todos los participantes han tenido que sortear y superar alguna deficiencia en su vida, aparte de esforzarse al máximo para alcanzar esa excelencia en los deportes que practican.

La esquiadora madrileña nació en 2024 sin tibias por culpa de una agenesia bilateral, una malformación congénita poco frecuente con la que ha tenido que convivir toda su vida.

Prácticamente desde su nacimiento, Pascual tuvo que asociar el deporte a su forma de vida. A los seis meses empezó a nadar, ya que loe médicos se lo remendaron a sus padres para que pudiera fortalecer la espalda y la musculatura, y así no tener problemas cuando empezase a andar con prótesis.

A partir de ahí, como ella ha reconocido en varias entrevistas, probó con muchos deportes antes de decantarse por el esquí. “Probé un montón de disciplinas: natación, ciclismo, bici o, incluso, montar a caballo”, afirmaba Audrey Pascual, que probó el esquí a los 11 años en La Pinilla y, aunque al principio tuvo alguna duda, muy pronto se enamoró de su independencia, autonomía y la velocidad que sentía.

Campeona desde muy joven en esquí adaptado

Pascual destacó pronto y tanto en 2015 como en 2016 fue elegida Promesa del año en el Trofeo Santiveri de esquí adaptado. Un año después, en 2017, ganó su primer oro en el Campeonato de España y en 2019 ganó la Copa de Europa con sólo 15 años.

A partir de ahí ha ganado todo tipo de premios en Mundiales, europeos y en una Copa del Mundo donde este año ha sido la gran dominadora. En los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 se estrena en una cita olímpica y lo hace como una de sus grandes estrellas. "Voy con mucha ilusión y lo que quiero es aprovechar la oportunidad y también ser consciente, con mi equipo, de que solo llegar hasta aquí es ganar ya", avisaba antes de arrancar. Las medallas le esperan.