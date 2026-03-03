Jutta Leerdam rompe todos los récords

Oro y plata en los Juegos de Milano Cortina en patinaje, ya se 'hizo de oro' al mostrar su sujetador deportivo y ahora lo hecho al Comité Olímpico Neerlandés en la rifa del traje con el que compitió

Si hay un nombre que le hizo sombra al gran triunfador de los recientes Juegos Olímpicos de Milano Cortina, Johannes Klaebo, o a la gran protagonista, Lindsey Vonn, esa fue Jutta Leerdam.

Muchos conocieron a esta campeona olímpica de patinaje cuando ganó el oro en los 1.000 metros a su compatriota Femke Kok, en una disciplina dominada por los neerlandeses, que en la cita invernal olímpica han sumado 20 medallas en patinaje de velocidad.

Sin embargo, Leerdam era alguien muy popular antes de que se coronase en Italia. Y no sólo por una relación fuera del deporte que se ha convertido en una de las más mediáticas de todo el mundo, ya que su pareja es el popular creador de contenido Jake Paul.

Casi 2.000 euros por un traje firmado

Y ha quedado demostrado con una subasta que ha realizado el Comité Olímpico Neerlandés. Aprovechando el tirón mediático de ella y de la conocida Femke Kok, sacó a subasta el traje de ambas. Lo que comenzó con una suma a destacada en las primeras horas, ya que el traje de Jutta Leerdam firmado alcanzó en poco tiempo 2.802 euros, al final ha llegado a una suma desorbitada.

Por el traje de la patinadora neerlandesa se ha llegado a pagar 195.000 euros. Sobre todo contrasta con lo ofrecido por el mono de la también doble medallista olímpica Femke Kok (oro en los 500 metros y plata en los 1.000), que se quedó en 4.802 euros.

Un millón de euros por enseñar su sujetador deportivo

Esa cifra se debe a la popularidad de la deportista en redes sociales -cuenta con 6,2 millones de seguidores-, algo que, además, se ha disparado desde que empezó su relación con Paul. Durante los Juegos se supo que enseñar su sujetador deportivo con a marca Milan tras ganar el oro le habría supuesto una ganancia de un millón de euros.

"Con Nike, sospecho que estamos hablando de una cifra superior al millón", explicó en el periódico holandés 'AD' Fredereique de Laat, fundadora de Branthlete y especialista en publicidad para deportistas femeninas.

En sus perfiles de redes comparte cosas de su vida personal, emociones y lo vivido en unos Juegos, algo que también le ha servido para que reciba el reconocimiento hasta de la familia real holandesa. "Hoy me convertí en Caballera (o dama) de la Orden de Orange-Nassau. Un gran honor", compartió Jutta Leerdam tras recibir ese nombramiento.