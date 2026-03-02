Sofyan Amrabat llega a Sevilla y confirma sus buenas sensaciones: "Estoy muy bien; espero volver pronto y ayudar al equipo"

ESTADIO Deportivo ha sido testigo de la llegada de Amrabat al Aeropuerto de San Pablo, confirmando que se encuentra bien y que mañana estará entrenando en la Ciudad Deportiva

El Real Betis intenta sobreponerse al duro palo que sufrió el pasado domingo frente al eterno rival. Cuando todo parecía estar a favor del equipo de Manuel Pellegrini, con un 2-0 que parecía que iba a más, el equipo de Almeyda se sobrepuso y consiguió empatar gracias a un tardío gol de Isaac Romero. Esto levantó el resquemor y los pitos desde la grada, al entender que una ventaja de tal manera no se podría haber desaprovechado, y menos en un partido de tales características. A pesar de todo, el equipo ya trabaja para sobreponerse a todo esto, con la mente puesta en el Getafe CF.

Uno de los jugadores que ha dado de que hablar en las últimas semanas ha sido Amrabat. El marroquí ya lleva varios meses sin participar con el equipo verdiblanco, más exactamente desde el día en el que un lance entre Isco y él acabó con ambos cayendo lesionados para varias semanas. A pesar de esto, el centrocampista viajó con la Selección Marroquí para estar presente en la Copa África, aunque no pudo acumular muchos minutos en el subcampeonato de los leones en la competición internacional. Las cámaras de ESTADIO Deportivo ya fueron testigos de la salida del marroquí rumbo a esa Copa África, algo que se ha vuelto a repetir en este caso.

Este medio ha podido estar en la llegada del jugador bético a la capital hispalense, tras haber estado recuperándose en Amsterdam de su lesión que le ha estado impidiendo estar con normalidad sobre el césped. A su llegada al Aeropuerto de San Pablo, ha confirmado que mañana estará presente en la sesión del equipo verdiblanco, aunque no estará con el grupo al especificar que correrá. Esto es significativo de que la recuperación del jugador va de la mejor de la manera posible, tras haberse estado recuperándose en esta última fase en Países Bajos.

Una buena noticia tras el duro varapalo recibido ayer en el Estadio de La Cartuja, ya que el equipo confía en recuperar a uno de los importantes en el centro del campo, dando esa templanza y firmeza que algunas veces ha faltado en el equipo de Heliópolis. Todavía no se ha podido ver todo de ese jugador que tanto enamoró a los béticos en sus primeros partidos como bético, y todo esto con las dudas respecto a su futuro en las próximas temporadas, con muchos rumores sobre posibles clubes.