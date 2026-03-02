Real Madrid - Getafe, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

El Real Madrid recibe al Getafe CF en el Bernabéu con la obligación de ganar para no perder terreno en la lucha por el liderato de LaLiga

Este encuentro cerrará la jornada 26 y podréis seguir la mejor previa desde ya en ESTADIO Deportivo, con el posterior minuto a minuto.

Arranca la cuenta atrás en el Estadio Santiago Bernabéu. Tras sellar su billete para los octavos de la UEFA Champions League, el Real Madrid cambia el chip y vuelve a centrar su atención en la LaLiga EA Sports. La jornada 26 presenta un duelo exigente ante el siempre competitivo Getafe CF, en un momento decisivo del curso. La noche promete tensión, exigencia y fútbol de alto nivel en Chamartín

La clasificación aprieta. El tropiezo reciente en El Sadar ante CA Osasuna provocó que los blancos cedieran el liderato al FC Barcelona, que ahora marca el ritmo tras su triunfo frente al Villarreal CF. Con el campeonato entrando en su fase determinante, cada punto adquiere un valor estratégico incalculable. El margen de error es mínimo y el calendario no concede tregua.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa sabe que no puede permitirse más tropiezos si quiere mantenerse en la pelea por el título. Una victoria esta noche permitiría al Real Madrid alcanzar los 63 puntos y situarse a solo uno de la cima. El objetivo es claro: presionar al líder y mantener intactas las aspiraciones ligueras en un tramo donde la regularidad marca campeones

El Getafe, entrenado por José Bordalás, se ha consolidado como un bloque intenso, disciplinado y competitivo. Situado en la zona media de la tabla, el conjunto azulón busca su novena victoria del curso y acercarse a la simbólica barrera de los 40 puntos, cifra que suele asegurar la permanencia.

El precedente de la primera vuelta, disputado en el Coliseum, dejó claro el nivel de igualdad que suele imperar en estos derbis regionales. Aquel día, el Real Madrid se impuso por la mínima gracias a un tanto en los compases finales de Mbappé, en un encuentro de máxima exigencia y tensión competitiva.

