Bordalás, en la previa del partido contra el Real Madrid: "Jugar en el Bernabéu siempre entraña una dificultad añadida"

El entrenador del Getafe compareció, en la previa del partido contra el Real Madrid, ante los medios de comunicación para valorar cómo llega su equipo al duelo del Bernabéu y las novedades en la convocatoria

El Getafe visita el próximo lunes al Real Madrid en el Bernabéu, en el encuentro que cerrará la jornada 26 de LaLiga EA Sports. Los de Bordalás llegan con la baja de Djené por sanción, que vio la tarjeta roja directa en el choque del pasado fin de semana ante el Sevilla. Por ello, el técnico del conjunto azulón, que ha hablado ante los medios de comunicación en rueda de prensa, tendrá que introducir una nueva variante. Además, el entrenador de Alicante ha valorado la importante baja de Mbappé en el conjunto de Arbeloa, que no confirmó fecha de su regreso.

Bordalás valora la baja de Mbappé

En este sentido, Bordalás analizó sus sensaciones previas al encuentro contra el Real Madrid: "Somos conscientes de que nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de la historia del fútbol. Jugar en el Bernabéu siempre entraña una dificultad añadida, pero el equipo ha trabajado bien durante la semana. Afrontamos el partido con ilusión y ganas. Hemos corregido errores y, a pesar de la dificultad, nuestra intención es sacar un resultado positivo compitiendo al máximo nivel". Por otro lado, el técnico del Getafe fue preguntado por la baja de Mbappé: "Siempre deseo que estén los mejores sobre el campo. Amo este deporte y mi profesión, por lo que disfruto viendo a los grandes futbolistas. Es una lástima que jugadores de la talla de Mbappé no puedan participar, ya que eso hace crecer el espectáculo. En cuanto a nuestras bajas, la de Djené está confirmada por sanción. Respecto a Abqar, todavía quedan sesiones de entrenamiento y veremos si finalmente podemos contar con él. No quiero dar pistas; esperaremos a ver con qué jugadores podemos disponer finalmente el lunes.

Por otro lado, Bordalás comentó el mes de marzo que se le presenta al Getafe: "Es un tramo muy importante y decisivo. Existe una igualdad tremenda y la dificultad de la Primera División es manifiesta. Somos conscientes de ello. Los chicos están trabajando muy bien y están responsabilizados. Estamos viendo que en esta liga cualquier detalle te marca el resultado, a nosotros nos pasó el fin de semana pasado, donde la expulsión de Djené condicionó prácticamente todo el partido. Tenemos que controlar todos los detalles porque será un final de temporada trepidante. Estamos preparados para ello".

Bordalás, sobre el momento para visitar el Bernabéu

Además, Bordalás se expresó por el momento en el que llega el Getafe para visitar el Bernabéu: "Jugar en el Bernabéu siempre es dificilísimo. Nos enfrentamos a un rival que ha experimentado una mejoría en juego y resultados. Existe una diferencia abismal cuando hablamos de estrellas de nivel mundial, pero está claro que cuantos más jugadores y plantilla tengas, más alternativas posees. No es que tengamos una de las plantillas más amplias de la categoría, pero los jugadores que llegaron nos han ayudado a tener esas variantes que comentas".

Sobre si firmaría el empate, Bordalás ha destacado que "siempre afrontamos los partidos con la intención de sacar un buen resultado. Al finalizar el encuentro es cuando se puede hacer una valoración real. Sabemos que el nivel de dificultad es máximo ante el Real Madrid, un equipo capaz de ganar a cualquiera a pesar de las bajas. Vamos con ilusión, responsabilidad y con el apoyo de nuestra afición, a la que estamos tremendamente agradecidos por lo que nos ayuda durante toda la temporada". Por último, el entrenador del Getafe valoró la llegada de Arbeloa al banquillo del Real Madrid: "Arbeloa acaba de llegar. Es un entrenador que lleva poco tiempo, pero le auguro un gran futuro sin ninguna duda. Siempre le deseo lo mejor a cualquier colega o compañero. La responsabilidad en el Real Madrid es muy grande, pero creo que lo está haciendo bien".