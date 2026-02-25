La sanción que ha recibido Djené por su roja directa en el partido contra el Sevilla

La dura entrada de Suazo, en el encuentro del pasado sábado en El Coliseum, va a dejar al defensa de 34 años sin poder jugar el choque ante el Real Madrid en el Bernabéu, siendo una importante baja para José Bordalás

El Getafe cayó derrotado el pasado sábado en la visita al Sevilla al Coliseum, en el encuentro correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports. El solitario gol de Sow en el minuto 64 decidió el partido y repartió los tres puntos a los de Almeyda. No obstante, una de las claves del choque fue la expulsión de Djené en el 26' por una entrada sobre Suazo, en la que Mateo Busquets, colegiado del mismo, no tuvo dudas en señalarle al defensa de 34 años la tarjeta roja y expulsión directa. Tras ello, la RFEF ha determinado la sanción para el jugador, clave para Bordalás.

Bordalás, consciente de la influencia de la tarjeta roja a Djené

En este sentido, Bordalás fue preguntado en rueda de prensa por una de las jugadas del encuentro, que fue la expulsión a Djené en la primera parte y si tuvo influencia de cara al resto del encuentro: "Sin duda, yo creo que es evidente, porque no sé si el partido lo hubiéramos ganado, pero estoy convencido de que perderlo no lo hubiéramos perdido. Ha sido muy pronto; en una liga tan competitiva como esta, con la exigencia con la que nos lo estamos jugando, pues la verdad es que nos ha hecho muchísimo daño. Aun así, el equipo ha competido, los chicos han dado todo lo que han podido, han sabido sufrir, lo han intentado hasta el final, y es una pena porque ese día nos ha generado esa ocasión y poco más, incluso estando con un hombre más durante muchos minutos."

De esta manera, la derrota del Getafe dejó a los de Bordalás en la decimotercera posición de la tabla de LaLiga EA Sports, empatados de hecho con el Sevilla con 29 puntos. Tras ello, el conjunto azulón pone el foco en el choque contra el Real Madrid en el Bernabéu, que acogerá en el día de hoy el duelo de Champions League frente al Benfica. Para ello, el técnico de Alicante no podrá contar con Djené que, tras la resolución del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol, ha sido sancionado con un partido, tal y como ha explicado de esta manera por el organismo federativo: "1 partido de suspensión por producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD".

Segundo partido de la temporada sin Djené en LaLiga EA Sports

Por ello, Djené se quedará fuera de una convocatoria de Bordalás en LaLiga EA Sports por segunda vez esta temporada, tras ser baja para el encuentro ante la Real Sociedad en El Coliseum, por acumulación de tarjetas amarillas. En este choque, el técnico del Getafe apostó por una línea defensiva formada por Kiko Femenía, Juan Iglesias, Diego Rico y Nyom. Sin embargo, Zaid Romero no había aterrizado todavía a la capital de España, donde se ha convertido en indiscutible en el eje de la zaga, por lo que su titularidad contra el Real Madrid en el Bernabéu parece segura salvo cambio de última hora. Por otro lado, Javi Muñoz podría ser una de las opciones para acompañar a Luis Milla y Mauro Arambarri en el centro del campo, ante la lesión de Mario Martín.