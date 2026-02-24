Dos excelentes noticias para el Betis a cinco días del derbi

El primer entrenamiento de cara al derbi ha superado las expectativas, pues Pellegrini ha contado ya con los dos tocados en el partido contra el Rayo y también con Antony, protagonista hoy por su cumpleaños

Después del empate contra el Rayo Vallecano, la plantilla del Betis ha iniciado hoy la preparación del derbi del próximo domingo con la primera sesión de trabajo de la semana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Todos los focos estaban puestos en si saltaban al césped los dos futbolistas que se vieron obligados a abandonar el terreno de juego en el partido del sábado contra los rayistas, casos de Bakambu y Aitor Ruibal.

Tras el choque, Pellegrini se mostró más optimista con el congoleño, asegurando que estaría solucionado en un par de días, que con el catalán, si bien el entrenador bético ha recibido dos grandes noticias en la vuelta al tajo.

Bakambu y Aitor Ruibal entrenan con el grupo tras superar sus molestias

Y es que tanto Bakambu como Aitor Ruibal han aparecido sobre el verde esta mañana y se han sumado a la disciplina de grupo para ejercitarse con aparente normalidad, por lo que, si todo transcurre como se espera, ambos estarán a disposición del técnico para entrar en la convocatoria para el duelo contra los nervionenses.

También, pese a sus persistentes molestias, se empleó al mismo ritmo un Antony que fue protagonista en el entrenamiento. Y es que el brasileño cumple hoy 26 años y fue recibido por sus compañeros con el tradicional pasillito.

Cuatro bajas seguras para el derbi

Por ende, los únicos efectivos que causaron baja en el entrenamiento de esta mañana han sido los lesionados de larga duración Isco Alarcón, todavía sin fecha definida para su regreso, Amrabat y Lo Celso.

Esto quiere decir que, a día de hoy, el Betis afronta el derbi con cuatro bajas aseguradas, pues a los tres pilares antes mencionados se suma la del sancionado Valentín Gómez después de que el club tomase la decisión de no apelar finalmente la quinta amarilla del argentino, envuelto en una de las acciones polémicas en el empate contra el Rayo Vallecano.

Cucho está a plena disposición de Pellegrini, que, una vez recuperado Bakambu, tendrá que elegir por quién apuesta en la punta de lanza para el derbi

Obviamente, Cucho Hernández, que ya reapareció ante los rayistas, está a plena disposición de Pellegrini por si estima devolverlo a la titularidad tras su larga ausencia por lesión. Y es que ahora el míster tiene que decidir entre un Bakambu enrachado y el colombiano para la punta de lanza bética contra el Sevilla..

