Bakambu aprieta a Pellegrini en el Betis "cuando todo estaba perdido"

Bakambu, que genera un dilema inesperado a Pellegrini, ha explicado los motivos de su reacción tras atravesar su peor momento como bético y estar a punto de salir

La situación de Bakambu ha experimentado en las últimas semanas un giro radical beneficioso para los intereses del Betis después de que su decisión en enero perjudicara a los planes verdiblancos en el mercado.

El club intentó convencerle hasta el último momento para que aceptara las ofertas que le habían llegado para consumar su salida y poder lanzarse a por el fichaje de un ariete de garantías para competir con Cucho Hernández. Finalmente, impulsado por circunstancias personales, no cedió y confirmó su continuidad hasta final de curso, lo que impidió a Fajardo potenciar la delantera.

Bakambu rompió una racha negativa cien meses después

Lo que a priori supuso una decepción, pronto tornó en alegría merced a que las ganas del congoleño por seguir aportando hasta que finalice su contrato se han traducido en dos goles de gran valor para los béticos en vísperas del derbi. Así, el congoleño abría brecha en el marcador contra el Mallorca con un golazo y el domingo puso en ventaja al Betis con el 1-0 ante el Rayo, por lo que sus aciertos han brindado puntos a los de Pellegrini.

Esta resurrección, con la que rompe una racha de cien meses sin marcar en dos jornadas consecutivas, lo que hizo en octubre de 2017 con el Villarreal, ha resultado muy significativa y tiene una explicación que ha aportado el propio futbolista.

Bakambu revela el secreto de su resurgir

De este modo, el delantero ha revelado en redes su secreto para no venirse abajo en sus peores momentos como bético pese a estar en la rampa de salida, con una palabra clave que vertebra su discurso: perseverancia.

"La perseverancia es esencial, porque a menudo es en los momentos más difíciles donde más aprendemos sobre nosotros mismos", señaló en sus redes sociales el delantero, que indició en la importancia de nunca rendirse cuando la suerte no sonríe.

"Si nos rendimos con demasiada facilidad, nos perdemos esta transformación. A veces, los grandes éxitos llegan justo después de momentos en los que creíamos que todo estaba perdido. Por lo tanto, perseverar significa realmente esperar más, incluso cuando las cosas se ponen difíciles", señaló Bakambu con una explicación que se ajusta perfectamente a su situación, pues ha pasado por una tesitura complicada en el Betis en un plano muy secundario y en el centro de las críticas, pero aun así decidió quedarse y ha recibido premio.

Dilema para Pellegrini de cara al derbi

De hecho, a la espera de que se sume al grupo tras sufrir molestias en el choque contra el Rayo, Bakambu ha creado un dilema a Pellegrini de cara al derbi para la punta de lanza a pesar de que Cucho Hernández ya está plenamente recuperado.