Diego Llorente la echa al suelo y Bakambu tranquiliza con su lesión

"Creo que ha sido un partido en el que hemos empezado muy bien. Luego, quizás nos ha penalizado darles un poco la posesión a ellos y esperar a intentar meter el segundo a la contra. Es algo que tenemos que mejorar, seguir insistiendo una vez metemos el gol y no ceder el balón al otro equipo. Luego, tal y como se da el partido, hemos tenido también en la segunda parte alguna para meterla. Hay que seguir trabajando", apuntaba en zona mixta un Diego Llorente resignado ante el 1-1 contra el Rayo Vallecano: "Cuando se miran las ocasiones, sobre todo alguna muy clara en la segunda parte, pues podíamos haber ganado. El día del Valencia CF, esa ocasión entró; hoy no ha querido entrar. Pero es que estamos ya en una fase de temporada donde ningún equipo regala ningún punto. Y el Rayo también ha hecho un buen partido".

Sobre si supone un frenazo a las altas aspiraciones del equipo, el central madrileño la echa al suelo: "Bueno, creo que no hay que volverse locos. Hace unas semanas, después del partido contra el Deportivo Alavés, quiero recordar que nadie hablaba de Champions. Ahora parece que se ha vuelto a instaurar todo ese debate. Creo que tenemos que ir partido a partido, sabiendo que va a ser muy difícil, que quedan muchos puntos y que esas plazas de tan arriba se deciden más adelante. Ahora mismo hay que ir partido a partido. El próximo domingo nos espera un partido muy complicado y hay que intentar conseguir tres puntos".

Con vistas a El Gran Derbi, entiende el ex del Leeds United que importarán más los detalles que cómo llegue cada uno: "Yo siempre he dicho que la dinámica de los equipos no hay que tenerla muy en cuenta. El Rayo, mismamente, venía de perder tres partidos. Le ganó el otro día al Atlético de Madrid con un resultado contundente y hoy ha hecho un buen partido. Así que yo no estoy muy a favor de los favoritismos. Puede pasar de todo (ante el Sevilla FC), pero evidentemente queremos los tres puntos, porque estaremos delante de nuestra gente y lo tenemos que demostrar". Serán dudas Ruibal y Bakambu: "Aitor ha tenido algo de la cadera, que no sé si era un mal giro o lo que sea. No creo que sea mucha cosa".

Llorente, que quiso animar a un Antony Matheus dos Santos "que da todo por este escudo y es alguien que siente mucho todo -"ha tenido esa última ocasión, que ha sido más mérito del portero que ha achicado muy bien, que demérito de él"-, dejó también su opinión sobre las dos acciones polémicas: "Pues mira, yo entiendo que es un trabajo muy complicado, tanto ser árbitro de campo como ser árbitro de VAR, pero estamos perdiendo un poco la esencia de lo que es el videoarbitraje, que llegó para jugadas claras y manifiestas. Si está cinco minutos viendo una acción, ya no es ni clara ni manifiesta; por lo que sea, porque no hay cámaras que muestren suficientemente la jugada. Le hace un flaco favor al árbitro de campo tenerle cinco minutos esperando. Se han hecho normas, como la del portero, para favorecer el ritmo del juego y, de repente, estar cinco minutos esperando".

E insistía: "Luego la de Valentín Gómez. Pues bueno, mismo ahí sí que yo la verdad es que le agradezco, porque hoy en día hay muy poco de eso. Le ha honrado decir al propio árbitro que ha llegado antes Valentín que el jugador del Rayo y de la inercia de despejar el balón... Evidentemente, esa pierna no puede desaparecer. Es una jugada, pues, evidentemente, al límite, pero creo que hay un reglamento que no siempre hay que interpretarlo como robots y volver a repetirlo desde el principio. Es un trabajo muy difícil, pero creo que hay muchas veces que el VAR dificulta un poco la labor al árbitro".

Eso sí, dejó la amarilla al argentino, que se pierde el derbi: "Bueno, porque lo que te digo, desde el principio el árbitro lo que repetía era que había llegado antes Valentín y que de una fuerza excesiva al despejar el balón le da al jugador del Rayo. De ahí a mostrar roja creo que hay un abismo. Hay que saber interpretar muchas veces jugadas del fútbol, que no es fácil, pero los que jugamos al fútbol creo que lo vemos claro. Isi Palazón y yo estamos en la misma opinión y, bueno, ya te digo, cosas que pasan".

Bakambu: "¿Llegar al derbi? Soy positivo"

"Estoy bien; tengo un golpe, un rodillazo, no sé; vamos a ver con el doctor. No ha sido un partido fácil, pero, cuando no se puede ganar, hay que empatar. Es una pena, pero así es el fútbol. Tengo que trabajar más, el equipo también, y ahora tenemos que prepararnos para El Gran Derbi, donde creo que podemos sacar puntos", apuntaba en los medios oficiales un Cédric Bakambu que no se descarta para la cita de dentro de ocho días: "Vamos a ver con el cuerpo médico. Soy positivo"

En cuanto a su partido, el internacional congoleño apuntaba que "siempre es difícil meter gol", ratificándose en que, "cuando no se puede ganar, hay que empatar", por lo que aboga por "seguir trabajando" para que, "en el próximo partido, se marque para ganar el partido". Y el que viene no es uno más, sino "un encuentro muy bonito para todos, la afición y la ciudad", por lo que sólo tiene una encomienda durante la semana: "Vamos a prepararnos muy bien para vencer".