Baskonia - Barça en directo hoy | partido de semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 en vivo

Retransmisión en directo de la semifinal de la Copa del Rey de baloncesto 2026 entre el Barça y el Baskonia

¡Buenoas noches! Arrancamos con la retransmisión en directo de la segunda semifinal de la Copa del Rey de baloncesto 2026 que van a disputar el Barça y el Baskonia.

El Barça aparece como favorito, no sólo para ganar esta semifinal, sino la propia Copa, como valoraba uno de los participantes en la mesa de análisis previa a la Copa del Rey.

Ya hay rival para el ganador de este partido, el Real Madrid ha remontado cinco puntos en los 20 últimos segundos para ganar por 108-106 y alcanzar la final.

La reaparición estelar de Kevin Punter permitió que el Barça alcanzara las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto 2026 en un partido ante el UCAM Murcia en el que fueron por debajo hasta los primeros minutos del último cuarto y ninguno de los dos equipos se despegó hasta que lo hicieron los barcelonistas en el tramo final.

Veinticuatro horas después de ese choque, el equipo de Xavi Pascual tendrá que hacer un nuevo esfuerzo, ahora ante un Baskonia que se las prometía muy felices frente a La Laguna Tenerife, pero que también tuvo que apretar al final para que no se les escapara el encuentro.

El partido llega después del espectáculo que dieron los dos equipos hace unas pocas semanas en Euroliga, con un choque que se fue a las tres prórrogas y que el Barça tuvo perdido antes de que Punter, de nuevo, apareciera en su 'versión imparable'.

Acusaciones de mentir en el Barça

De cómo se hayan recuperado ambos del esfuerzo del viernes dependerá mucho lo que puedan ofrecer uno y otro. Lo que sí está claro es que este Baskonia no es el de la Euroliga, ya que no puede contar con dos de sus extracomunitarios en torneos ACB y, además, tiene la baja de Khalifa Diop. Los problemas del Barça iban a ser con las lesiones, pero ante el UCAM Murcia, tanto Kevin Punter, como Jan Vesely o Tomas Satoransky demostraron estar totalmente recuperados, por lo que Pascual, salvo percance de última hora, podrá contar con todos sus hombres y tendrá más fondo de armario.

Con tan poco descanso y poco tiempo para preparar el choque todo es anecdótico y el duelo podría depender mucho de cómo se encuentren las estrellas. Punter ya demostró estar bien, como Shengelia o Clyburn, mientras que Forrest y Diakité fueron los mejores de un Baskonia en el que Howard, que podría marcar diferencias, apenas apareció en los últimos minutos. Si 'vuelve', todo se equilibraría.