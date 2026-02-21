30 aniversario

Alcaraz - Fils en directo: el partido de Carlos Alcaraz en la final del ATP 500 de Doha hoy en vivo online

Carlos Alcaraz y Arthur Fils se juegan la gran final del ATP 500 de Doha en un partido que estaba predestinado a enfrentar al murciano y a Jannik Sinner, pero ha terminado con un duelo generacional ante el galo

Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Doha 2026Imago

Francisco Salas

Fils ha jugado en dos ocasiones contra Alcaraz, ambas el año pasado y en tierra batida. La primera de ellas en Montecarlo, donde puso contra las cuerdas al murciano pese a caer en tres sets, 4-6, 7-5 y 6-3. Y la siguiente, en el Conde Godó, donde la victoria de Carlos fue más clara, 6-2 y 6-4.

Carlos Alcaraz y Arthur Fils se van a jugar la corona en un duelo generacional entre el número 1 del mundo y uno de los talentos estrella de la ATP.

Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo de la gran final del ATP 500 de Doha.

El ATP 500 de Doha estaba destinado a enfrentar a Carlos Alcaraz y a Jannik Sinner una vez que salieron a la luz los cuadros, sin embargo, una vez más en el tenis la realidad ha superado a la ficción y mientras el número 1 del mundo ha ido sacando adelante sus partidos, el italiano cedió en cuartos de final ante Jakub Mensik, quien a su vez cayó contra Arthur Fils en semifinales y este último será el oponente de Carlitos. Por primera vez en su carrera, Alcaraz se enfrenta a un oponente más joven que él en una gran final de un torneo ATP.

El de El Palmar no está teniendo su mejor semana a nivel de juego, sin embargo, esto no le ha impedido colarse en la final tras batir a Karen Khachanov y Andrey Rublev en cuartos y semifinales, respectivamente, pero ahora el reto es otro. Fils, que ha jugado en dos ocasiones contra el murciano, ambas el año pasado y en tierra batida. La primera de ellas en Montecarlo, donde puso contra las cuerdas a Alcaraz pese a caer en tres sets, 4-6, 7-5 y 6-3. Y la siguiente, en el Conde Godó, donde la victoria de Carlos fue más clara, 6-2 y 6-4. Aunque ahora que acaba de volver de una larguísima lesión de espalda, es una gran incógnita a nivel físico.

