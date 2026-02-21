Alcaraz - Fils en directo: el partido de Carlos Alcaraz en la final del ATP 500 de Doha hoy en vivo online

Carlos Alcaraz y Arthur Fils se juegan la gran final del ATP 500 de Doha en un partido que estaba predestinado a enfrentar al murciano y a Jannik Sinner, pero ha terminado con un duelo generacional ante el galo

Carlos Alcaraz y Arthur Fils se van a jugar la corona en un duelo generacional entre el número 1 del mundo y uno de los talentos estrella de la ATP.

Fils ha jugado en dos ocasiones contra Alcaraz, ambas el año pasado y en tierra batida . La primera de ellas en Montecarlo, donde puso contra las cuerdas al murciano pese a caer en tres sets, 4-6, 7-5 y 6-3. Y la siguiente, en el Conde Godó, donde la victoria de Carlos fue más clara, 6-2 y 6-4.

El ATP 500 de Doha estaba destinado a enfrentar a Carlos Alcaraz y a Jannik Sinner una vez que salieron a la luz los cuadros, sin embargo, una vez más en el tenis la realidad ha superado a la ficción y mientras el número 1 del mundo ha ido sacando adelante sus partidos, el italiano cedió en cuartos de final ante Jakub Mensik, quien a su vez cayó contra Arthur Fils en semifinales y este último será el oponente de Carlitos. Por primera vez en su carrera, Alcaraz se enfrenta a un oponente más joven que él en una gran final de un torneo ATP.

