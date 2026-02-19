Sinner pincha ante Mensik y no habrá final soñada con Alcaraz en Doha

El tenis estaba preparado para que esta semana Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentaran en la gran final del ATP 500 de Doha, sin embargo, el italiano ha pinchado en cuartos de final ante Jakub Mensik

Todo estaba preparado en el ATP 500 de Doha para que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentaran en el ATP 500 de Doha, sin embargo esa gran final soñada se ha quedado en eso, un sueño, porque el italiano ha pinchado y se ha quedado en los cuartos de final después de perder contra Jakub Mensik. Mientras que el murciano casi se queda en la misma ronda contra Karen Khachanov, justo en el siguiente partido de la central catarí, el checo ha cerrado el partido en tres sets por 7-6, 2-6 y 6-3, acabando con el camino del número 2 del mundo de forma muy sorprendente.

El checo, decimosexto jugador del ranking mundial y sexto cabeza de serie, ha tenido grandes momentos en su carrera, pues ya ha ganado un Masters 1000 como hizo el año pasado en Miami, pero ahora tenía otro reto contra el de San Cándido y lo ha hecho a lo grande batiendo al segundo mejor jugador del mundo, que no perdía en unos cuartos de final desde hacía un año y medio, desde que fue superado en el Másters 1000 de Montreal de 2024, en agosto de ese año por Andrey Rublev. Desde entonces siempre había logrado acceder a semifinales, pero hoy encajó su segunda derrota en 72 partidos contra jugadores fuera del top diez en pista dura desde el arranque de ese 2024.

El gran día de Mensik

El checo, campeón este año en Auckland, no permitió la remontada de Sinner que, tras perder en el 'tie break' el primer parcial, aceleró en el segundo y equilibró la situación. Pero con lo que nadie contaba era con que Mensik resurgiera en el tercero y rompiera el saque de Sinner de entrada para ponerse con 2-0, 3-1, 4-2, 5-3 y cerrar el mejor triunfo de su carrera después de dos horas y diez minutos con un claro 6-3.

Sinner, que no ha llegado a final alguna en lo que va de 2026 tras las semifinales del Open de Australia y estos cuartos de final en Doha, afronta ahora nuevos retos en la temporada americana, la cuál no jugó el año pasado, por lo que puede sumar muchos puntos hasta el Masters 1000 de Roma. Mientras que Mensik sigue avanzando en el torneo y ahora jugará en semifinales con el francés Arthur Fils, que venció al también checo Jiri Lehecka, finalista del año pasado, en lo que será uno de los partidos entre dos de los jóvenes más llamativos de la ATP.