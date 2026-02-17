Javier Clemente: "No me alegra que Hugo Rincón no juegue en el Athletic, aunque los entendidos lo cedieron al Girona"

El extécnico rojiblanco ha valorado la situación de algunos jugadores como Nico Williams, Adama Boiro o Hugo Rincón, quien ayer sobresalió en el triunfo del Girona ante el Barça

Cada vez que Javier Clemente habla es raro que deje indiferente. El técnico de Barakaldo siempre se ha caracterizado por su estilo directo y decir lo que piensa sin tapujos, lo que también le ha costado alguna que otra polémica, pero Clemente es Clemente y no cambiará. Por eso, cuando le preguntan sobre su Athletic Club es claro como el agua.

En su intervención en los micrófonos de Onda Vasca, el 'Rubio' de Barakaldo ha hablado sobre algunos nombres propios del Athletic siendo el de Nico Williams el de más actualidad tras conocerse que vuelve a parar para tratarse de su pubalgia.

"Hoy es que las lesiones son complicadas, ningún jugador es igual a otro ni reaccionan igual a los tratamientos, hoy en día los jugadores se tratan por su cuenta, todo se ha complicado. Hay que esperar porque es peligroso meter el morro ahí", ha analizado el técnico.

Uno de los temas que más gusta al exseleccionador nacional es de la cantera de Lezama, donde él estuvo tantos años. "Tienen que llegar aprendidos arriba al primer equipo y con mucho nivel de rendimiento, no puede ser que no sepan el ABC, Adama tiene buenas condiciones pero no sabe lo que es jugar de lateral contra el Real Madrid o contra el colista, no es lo mismo, la culpa no es de él y eso son cosas del entrenador que debe acompañarle con otro más", ha opinado sobre el caso concreto de Adama Boiro.

Y por ello también ha criticado en parte el trabajo del director deportivo Mikel González: "En el Athletic no se sabe quien ficha, y esto debe ser diferente, en el Athletic puedes fichar alguna vez si surge algo, porque nuestro fundamento es la cantera, son los chavales de Bizkaia y alargando el mapa hasta llegar donde podemos, y a los críos hay que enseñarle al que marca a Yamal o Mbappé desde los 15 años en Lezama".

Hugo Rincón y su rendimiento en el Girona

Como claro ejemplo ha puesto a Hugo Rincón, al que el Athletic cedió al Girona para fichar a Jesús Areso, cuyo rendimiento no está siendo el esperado: "Le vi a Hugo Rincón ayer con el Girona, un equipo que se ha reforzado y volvió loco al Barça, el chaval navarro estuvo francamente bien, sobre todo en cuanto a contundencia porque es fuerte físicamente y luego va para arriba como un tiro. Para mí es un chaval joven, que a mi me gustó y me alegro de que sea del Athletic, aunque no me alegra el hecho de que no juegue con nosotros aquí, aunque los entendidos son los que lo han cedido al Girona. Pero no soy quien para decirles a quien hay que traer y a quien hay que quitar en su puesto, jamás diré quien sobra o no; como para decir algo, dejemos a los entrenadores tranquilos".