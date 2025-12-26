Clemente señala un problema en el Athletic con su cantera: "No tienen un rodaje ni una exigencia tan alta como antes"

El que fuera entrenador del equipo vasco ha explicado que ahora no se hace el mismo trabajo que se hacía antes en Lezama lo cual provoca que los canteranos no estén tan bien preparados a la hora de jugar en Primera división porque están "más tiernos"

Javier Clemente no se corta a la hora de hablar del Athletic Club. Es una voz más que autorizada para valorar lo que ocurre en el club vasco, más cuando la temporada no está saliendo todo lo bien que se deseaba. Irregular en LaLiga y en UEFA Champions League, el equipo que entrena Ernesto Valverde está viendo su potencial futbolístico limitado por culpa de las lesiones. Unas bajas que no se pueden paliar con canteranos ya que según indica Javier Clemente el trabajo que se hace ahora no es el mismo que el de antaño lo que desemboca en que los futbolistas formados en Lezama estén menos preparados para rendir en la élite, en Primera división.

Javier Clemente, en una de sus habituales colaboraciones en Onda Vasca en donde analiza la actualidad del Athletic Club, opina que el equipo que entrena Ernesto Valverde se está viendo mermado por las bajas las cuales no se pueden cubrir con los canteranos, tal y como pasaba antes, porque ahora el trabajo en Lezama es distinto. "Los altibajos están motivados por los lesionados, que no está habiendo suerte, y, entre comillas, los chavales que vienen de abajo, vienen mucho más novatos que antes por el trabajo que hacíamos en Lezama desde los quince años".

El que fuera entrenador del Athletic Club señala que antes se le daba más confianza y se trabajaba con más mimo con los canteranos los cuales ahora son usados para cubrir bajas puntuales. "Suben muchos más tiernos, y antes les movíamos durante más tiempo, no solo cuando eran necesarios. Ahora los sacan y se les usa solo en momentos puntuales. No tienen un rodaje ni una exigencia tan alta como antes. Se les iba haciendo poco a poco y, cuando había una baja, estaban más hechos".

Javier Clemente espera una reacción del Athletic Club en LaLiga

Javier Clemente también repasa la situación deportiva del Athletic Club, sobre todo, en LaLiga en donde el equipo vasco sólo ha sumado 23 puntos, estando a 6 puntos de la sexta posición de la clasificación habiendo jugado un partido más que el resto de sus rivales.

El técnico de Barakaldo indica que el Athletic Club tiene que reaccionar después de las vacaciones de Navidad si no quiere verse descolgado de la lucha por clasificarse para jugar competición europea la próxima temporada. "Tienen que pensar en que tienen la oportunidad de jugar bien y ganar. Y tirar para arriba porque la clasificación no está nada cómoda. Hay un corte del quinto para atrás de muchos puntos y conseguir clasificación europea en la segunda vuelta se va a poner muy duro".