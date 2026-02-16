Sierra regresa el viernes como futuro negocio del Betis en verano

El central continúa vinculado económicamente al club heliopolitano por el alto porcentaje que se reservó de una futura venta y en unos días regresa como rival del que fuera su equipo en un partido vital con el Betis atento

Dentro del contexto de los porcentajes de una futura venta que el Betis se reservó en pasados mercados en los acuerdos para el traspaso de jóvenes promesas destaca el firmado hace dos veranos por el central Ismael Sierra.

Así, después de brillar en su cesión en el Teruel y realizar la pretemporada 24/25 a las órdenes de Pellegrini, que lo llegó a considerar como una opción para la primera plantilla, el Betis, apoyado por el deseo del jugador, lo traspasó al Estoril Praia portugués y se guardó un elevado porcentaje de su pase para hacer negocio más adelante, más concretamente un 45% de sus derechos.

Hasta el momento, no se ha dado la circunstancia de hacer caja, pues, tras no gozar de continuidad en la elite lusa, el oscense ha salido dos veces cedidos, en enero de 2025 al Osasuna Promesas, sin que ejecutara la opción de compra, y en el último periodo estival al Villarreal para recalar en el filial.

Se habló en la última ventana de su marcha por el interés de equipos como el Cádiz o el propio Osasuna, pero finalmente se quedó en La Cerámica, donde disfruta de un rol protagonista en el eje de la defensa y llegó a ser convocado por Marcelino. Este rendimiento podría propiciar que el club castellonense ejecutara la compra, de cuyo montante el Betis se llevaría casi la mitad, o que llamen a la puerta del Estoril para su venta definitiva.

Ismael Sierra vuelve como rival en un partido vital y con el Betis atento

En el Betis, obviamente, no le pierden de vista por la posibilidad de obtener rédito el próximo verano, aunque se trate de una cifra menor, y este viernes lo podrán seguir 'in situ', pues Ismael Sierra regresa a la que fuera su casa para el partido que enfrenta al filial amarillo con el Betis Deportivo, trascendental, especialmente, para los verdiblancos.

Y es que los de Dani Fragoso, tras dejar escapar dos puntos en Tarragona en el último suspiro, necesitan vengar la goleada sufrida en tierras castellonenses en la primera vuelta y ganar para alimentar sus esperanzas de salvar la categoría.

El choque, correspondiente a la jornada 25 del Grupo 2 de Primera RFEF, se disputará el próximo viernes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol a partir de las 21:00 horas y el central tiene posibilidades reales de partir como titular ante a su exequipo. No en vano, en los últimos siete encuentros ligueros ha completado los 90 minutos y solo se quedó en el banco en la cita contra el Nástic, si bien ingresó en el campo en la reanudación.

Sin duda, un partido especial para Sierra, que todavía está vinculado económicamente al Betis y que se erige en un posible negocio para los heliopolitanos a corto-medio plazo.