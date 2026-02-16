Manuel Pellegrini sale en defensa de Manu Fajardo, con palabras y también con hechos

El director deportivo defendió al entrenador de las críticas en la breve pero irregular secuencia de finales de 2025 y principios de 2026. Ahora, ha sido el chileno quien ha ensalzado el trabajo del aljarafeño aplacando por completo las críticas sobre la planificación del mercado invernal por una supuesta falta de gol

El significado de la frase es muy distinto a su loperiana acepción original, pero en este ambicioso Real Betis se hace "Lo que diga don Manuel". Ya sea don Manuel Pellegrini, con su contrastado ojo clínico y su buena gestión de vestuarios, o lo que diga don Manu Fajardo, pasional director deportivo verdiblanco que estaba empezando a pagar la enorme altura en la que dejó el listón hace un año con los fichajes invernales de Antony dos Santos y Cucho Hernández hasta que el entrenador chileno ha salido en su defensa con palabras y con hechos. Hasta hace unos días, la defensa a ultranza iba en dirección opuesta. Bendita simbiosis.

Pellegrini hace buena la planificación invernal de Manu Fajardo

El mercado de enero de 2026 se cerró sin la esperada llegada de un '9' y sin salidas que se daban por hechas como las de Cédric Bakambu o el Chimy Ávila. Todo ello, en medio de una racha de resultados muy irregular sumado al hándicap de las numerosas bajas con las que arrancó el año, con la Copa de África y la plaga de lesiones de jugadores importantes; entre ellas, las del Cucho Hernández, con la lógica merma de cara al gol. Cuando las críticas empezaban a arreciar, el Betis ha enlazado tres victorias seguidas en LaLiga EA Sports que le han puesto a sólo cuatro puntos de la tercera y cuarta plazas, así como con seis de ventaja sobre el sexto puesto que ocupaba hace sólo 22 días.

Esta dinámica ha acallado el descontento por la ausencia de un nuevo delantero, motivada por el obligado giro de volante para hacerse con Álvaro Fidalgo para paliar las ausencias de larga duración de Isco Alarcón, Giovani Lo Celso o Sofyan Amrabat. Pellegrini ha recuperado a Bakambu, infrautilizado en LaLiga en la primera vuelta, y el franco-congoleño le ha correspondido con un notable encuentro ante el Atlético de Madrid en el 0-1 en el Metropolitano y con el golazo anotado este pasado domingo en el 1-2 frente al RCD Mallorca. Lo había avisado en la rueda de prensa previa, asegurando que ese '9' que pedía la gente estaba en casa, y volvió a encumbrar el trabajo de Fajardo en la comparecencia tras ganar en Son Moix. Otro, en su lugar, no habría perdido la oportunidad de sacar pecho.

Bakambu da la razón a Pellegrini y Fajardo

"Me alegro mucho por él, como me alegré en su momento por el Chimy. Tenemos un plantel con muchísimos jugadores lesionados, pero trata de sacar las tres competiciones adelante. Si revisamos las estadísticas, este equipo tiene bastante gol. Por otra parte, teníamos muchos jugadores lesionados en una posición donde teníamos pocas alternativas. (En la ventana de enero) Hicimos un trabajo correcto de ver a Álvaro Fidalgo y a Bakambu. La semana que viene tendremos también al Cucho, a Chimy y a Aitor (Ruibal) para esa posición", manifestó Pellegrini para desde Son Moix verbalizar su satisfacción con la plantilla que tiene.

Bakambu ya había llegado casi desahuciado a Palma de Mallorca hace un año y también muy importante para vencer por 0-1. "Efectivamente, ganamos con un gol de Bakambu a pase de Ángel Ortiz. Yo creo que Cedric siempre ha trabajado muy bien. Hablamos muchas veces de que se pedía por todos lados un número 9 (en enero). Nosotros teníamos acá a ese número 9. Por la cantidad de goles que lleva el plantel, creo que es la cuarta o quinta delantera más goleadora de LaLiga", recordaba el sábado Pellegrini.

"Cedric sabía perfectamente la opinión del cuerpo técnico. Todas las disposiciones que se puedan mejorar siempre son bienvenidas, pero había prioridades. Siempre ha trabajado bien y ojalá las ocasiones que está teniendo las convierta, porque sería muy importante para su confianza. Aquí hay un plantel de jugadores y todos ellos son los encargados de intentar sacar adelante las competiciones en las que estamos involucrados en este momento y cada uno tiene su aporte", conclulía Pellegrini al ser preguntado por el rol de Bakambu.