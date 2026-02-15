Levante - Valencia, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo el encuentro que se disputará a partir de las 18:30 en el Ciudad de Valencia en el choque correspondiente a la jornada 24 de Primera división

El partido es el ejemplo perfecto de una de las tradiciones de la Comunidad Valenciana, las fallas. La situación de Levante y Valencia está que arde con Luis Castro y Corberán tratando de sacar a sus respectivos equipos de la zona baja de la tabla.

Más allá de las urgencias de Levante y Valencia, estaremos a partir de las 18:30 ante todo un derbi de la Comunidad Valenciana que siempre es síntoma de intensidad y tensión (más si cabe).

El Levante ofreció el pasado fin de semana una gran imagen ante el Athletic Club y si se observa el marcador final de 4-2, es bastante engañoso. Pero en el fútbol se trata de ganar y en Liga de sumar de tres en tres. El Levante es penúltimo con 18 puntos y la permanencia la marca con 23 el Valencia. Esto podría cambiar si el Rayo Vallecano confirma su victoria ante el Atlético de Madrid (2-0 al descanso).

El Valencia es el ejemplo perfecto de cómo poner a prueba los corazones de los aficionados de un equipo. El Valencia de Corberán es capaz de sumar dos triunfos consecutivos ante Atlético de Madrid y Mallorca, como de encajar dos derrotas seguidas ante Levante y Real Betis. En esta tesitura, el Valencia y 'gracias' al triunfo momentáneo por 2-0 del Rayo Vallecano ante el Atlético de Madrid, está en puestos de descenso con 23 puntos y empatados con los madrileños. Por tanto, si ya había urgencias en el Valencia por sumar los tres puntos, con el triunfo del Rayo Vallecano, aún más.

Levante y Valencia disputarán este domingo un encuentro que dará comienzo a partir de las 18:30 en el Ciudad de Valencia. El choque, correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports, podrá seguirlo en directo a través de ESTADIO Deportivo.

Por tanto, se podrían dar dos escenarios muy diferentes en el encuentro entre Levante y Valencia. El primero sería el de dos equipos que van a por los tres puntos para tratar de salir de la zona baja de la tabla, o por el contrario dos conjuntos que debido al miedo de su situación, no arriesguen más de lo debido y en cierto momento den por bueno un punto.

Levante - Valencia en directo hoy en LaLiga EA Sports

El Levante de Luis Castro sigue sin encontrar la fórmula para salir de los puestos de descenso en LaLiga EA Sports. En la pasada jornada, los granotas no le perdieron la cara al duelo ante el Athletic Club y se podría decir que el resultado final de 4-2 fue un tanto engañoso.

Más allá de ese partido, el Levante ya suma dos jornadas sin sumar de tres y su última victoria es del pasado 23 de enero cuando vencieron 3-2 al Elche. El Levante suma 18 puntos tras 22 jornadas (tiene un partido menos) y tiene los puestos fuera del descenso a cinco con el Valencia precisamente, marcando la frontera.

Levante - Valencia hoy en directo en LaLiga EA Sports

El Valencia de Corberán sigue siendo, como desde hace ya varias temporadas, una auténtica montaña rusa. En Mestalla los aficionados tienen que tener el corazón a prueba de bombas ya que los ches, lo mismo suman dos triunfos consecutivos ante Getafe y Espanyol que parece hacer a los de Corberán mirar hacia arriba, que suman dos derrotas seguidas ante Real Betis y Real Madrid.

El Valencia, con un partido más que su rival de este domingo, suma 23 y sacar los tres puntos este domingo en el Ciudad de Valencia supondría un triunfo de cuatro puntos ya que en el duelo de la primera vuelta en Mestalla hubo triunfo de los de Corberán.

Enfrentamientos previos entre Levante y Valencia

Más allá del triunfo de la primera vuelta por 1-0 del Valencia ante el Levante, hay que remontarse a marzo de 2021 para encontrar el último triunfo granota ante los valencianistas. Fue por 1-0. Este resultado hoy le serviría para igualar el gol average particular entre ambos conjuntos y poner más interesante aún la lucha por eludir el descenso. Desde ese último triunfo del Levante, tres partidos entre ambos conjuntos con dos victorias valencianistas y un empate. Lo que sí es seguro es que el duelo de hoy, en función del resultado final, puede tener ciertos tintes dramáticos.