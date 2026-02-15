Rayo Vallecano - Atlético de Madrid en directo: resultado del partido de hoy de la jornada 24 de LaLiga
Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo donde Rayo Vallecano y Atlético de Madrid se enfrentan en la jornada 24 de LaLiga en un derbi madrileño disputado de manera excepcional en Butarque. En juego, el descenso para los locales y la Champions League en los visitantes
Rayo
At. Madrid
Minuto a minutoActualizar narración
Parada de Batalla
Nico lo intentó muy escorado desde la izquierda y se encontró con el guardameta junto al palo
Pedía penalti el Rayo
Akhomach se cuela entre Le Normad y Vargas cayendo en el regate. El árbitro dice que no hay contacto suficiente
Triple cambio en el Atleti
Simeone empieza a mover piezas y da entrada a Julián Álvarez, Le Normand y Obed Vargas por Baena, Ruggeri y Mendoza
Amarilla para Mendoza
El jugador del Atleti agarró al 'Pacha' Espino para evitar que saliera al contragolpe
Muy cerca Lenglet
Centro desde la derecha de Baena y el central saltaba para rematar solo a un balón que no pudo llegar. Era un centro con mucho peligro
Parada de Oblak
Falta lehana y centrada que ejecutó Lejeune directamente a las manos del guardameta
Mueve el banquillo Simeone
Calientan en la banda Julián Álvarez, Griezmann y Giuliano
¡Comienza la segunda mitad! El Rayo busca mantener su ventaja ante un Atleti que necesita remontar para aprovechar la derrota del Villarreal. Rayo Vallecano 2-0 Atlético de Madrid
Estadísticas del Rayo Vallecano - Atlético de Madrid en la primera mitad
Tiros: 8 / 4
Tiros a puerta: 5 / 0
Posesión: 45% / 55%
Pases: 147 / 175
¡Final de la primera parte! El Rayo realiza unos grandes minutos finales y se marcha con dos tantos de ventaja ante un Atleti que dominó por momentos, pero sin peligro real. Rayo Vallecano 2-0 Atlético de Madrid
Quiere más el Rayo
Gran jugada por la derecha de Akhomach que acaba con un centro directo a las manos de Oblak
El tiempo extra es de 3 minutos. Nos iremos hasta el 48'
¡Gooooooooool del Rayo!
Error en la salida de balón que aprovecha el conjunto franjirrojo. Centro para Isi y Oblak saca una mano increíble, pero no puede hacer nada ante el rechace que aprovecha Oscar Valentín para anotar a placer. Amplía su ventaja el Rayo
Regresa Baena
Vuelve a contar con 11 jugadores el Atleti tras haber sido asistido en la banda
¡Gooooooool del Rayo!
Aprovecha la superioridad numérica momentánea y el Rayo se adelanta en el marcador. Ratiu pone un centro raso desde la banda derecha tras superar a Ruggeri y llega Fran Pérez en segunda línea para rematar a placer
Entran las asistencias por Baena
Se duele el centrocampista en el costado tras una fea caida en la jugada anterior
Probó lo imposible Nico
Centro de Almada desde la derecha, peina Sorloth y el argentino realiza una semichilena para mandar el esférico por encima del larguero
Parada de Oblak
Disparo lejano de Fran Pérez y el guardameta tiene que esforzarse para retener el esférico
La que ha tenido el Rayo
Akhomach entró en el área con libertad y empezó a recortar defensas, incluido Oblak, pero su definición, muy floja, es sacada por Nahuel Molina cerca de la línea de gol
Preocupación por Baena
Caída fea del almeriense. El árbitro paró el partido pero parece que va a poder continuar
Paradón de Oblak
Se internó Espino en el área por la izquierda y su potente disparo se topó con el guardameta del Atleti
Amarilla para Cardoso
El centrocampista del Atleti llega tarde en su entrada y derriba a Akhomach
Ataja Batalla
Hace peligro el Atleti por banda. Ahora, un centro de Almada desde la derecha tuvo que ser cortado por Batlla antes de que rematara Nico
El árbitro reanuda el partido
Ya recuperado el jugador del Rayo, continúa el encuentro
Akhomach se ha hecho daño
Cae al suelo y se sujeta el tobillo derecho
Disparo peligroso de Baena
Controló el jugador del Atleti en la frontal y, con su pierna derecha, mandó el esférico muy cerca de la escuadra izquierda de Batalla
Arma ataques de peligro el Atleti
Conduce Baena para abrir a Nico en la banda izquierda, y su centro no llega a Sorloth por la aparición de Mendy
Empieza a controlar la posesión el Atleti
Poco a poco el equipo de Simeone instaura su guion de partido
Parada de Oblak
Falta que Isi estampa contra la barrera y en el rechace, Gumbau no es capaz de sorprender al guardameta del Atleti
Al larguero el Atleti
Centro de Molina desde la derecha que remata Ruggeri. El balón impacta en Mendy y va directo contra el travesaño
Problemas para el Atleti en la salida de balón
Los delanteros del Rayo presionan con intensidad y ponen en apuros a Oblak y los centrales
Partido atascado
Los equipos no son capaces de generar ataques elaborados, donde el Rayo presenta algo más de peligro
La afición del Rayo se hace notar
Poco público en las gradas pero el suficiente para lanzar cánticos de protesta
Primera gran ocasión del Rayo
Ratiu recorrió la banda derecha para poner un centro raso muy peligroso que no encontró rematador por poco
¡Comienza el partido! Ya rueda el balón en Butarque para que Rayo Vallecano y Atlético de Madrid busquen los tres puntos en la jornada 24 de LaLiga
¡Saltan los protagonistas al césped de Butarque! Está a punto de comenzar el Rayo Vallecano - Atlético de Madrid
Regresan los jugadores a vestuarios
El partido comienza en tan solo 5 minutos
Protestas por parte de la afición del Rayo
Esta mañana ha habido una manifestación en Vallecas contra la directiva del club
Repaso a la clasificación tras el Real Oviedo - Athletic
La derrota del conjunto carbayón le da un plus al partido del Rayo
Ahora si, ¡Calientan todos los jugadores!
¡Calientan los guardametas!
¡Repasamos los onces iniciales!
Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, 'Pacha' Espino; Oscar Valentín, Gumbau; Isi, Akhomach, Fran Pérez; De Frutos
Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Ruggeri; Baena, Mendoza, Johnny Cardoso, Nico González; Almada, Sorloth
LaLiga también tira de hemeroteca
Una gran vaselina de Griezmann en el Estadio de Vallecas
El Atleti recuerda un gol de Falcao
El delanero colombiano visitó también la camiseta del Rayo
Un De Frutos de cinco estrellas
El delantero del Rayo ha sido elegido por su afición como el mejor jugador del mes de enero
Todo listo en el vestuario del Atleti
¡El once del Rayo!
Íñigo Pérez saldrá con: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, 'Pacha' Espino; Oscar Valentín, Gumbau; Isi, Akhomach, Fran Pérez; De Frutos
Los jugadores del Atleti pisan el césped de Butarque
¡Tenemos el once del Atleti!
Simeone realiza numerosas rotaciones y saldrá con: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Ruggeri; Baena, Mendoza, Johnny Cardoso, Nico González; Almada, Sorloth
Protestas por el cambio de estadio
La afición del Rayo y el club se mostraron descontentos con la decisión de LaLiga que prohibía disputar el encuentro en Vallecas
Simeone en la previa
El entrenador del Atleti habló de su pasión por el conjunto rojiblanco mientras no termina de despejar las dudas sobre su futuro más allá de 2027
Íñigo Pérez en la previa
El técnico del Rayo fue muy duro contra LaLiga en la rueda de prensa previa al encuentro, al entender que el partido podría haberse disputado perfectamente en Vallecas
El Atleti, 3º
Empatado a puntos con el cuarto, el conjunto rojiblanco se mantiene en puestos de Champions League mientras que el quinto no le pierde la pista. Tras 13 victorias, 6 empates y 4 derrotas, el equipo de Simeone suma 45 puntos
El Rayo, 18º
El conjunto franjirrojo llega abriendo el descenso, eso sí, con un partido menos que el resto de equipos de la zona baja. Con 22 puntos tras 5 victorias, 7 empates y 10 derrotas, la salvación se sitúa a 1 punto
El árbitro de hoy
El encargado de dirigir el encuentro será Ricardo de Burgos, que contará con Carlos del Cerro en el VAR
El estadio de esta tarde
En esta ocasión el partido no se disputará en Vallecas, por problemas con el terreno de juego, el derbi madrileño se desplaza hasta Leganés para utilizar el Estadio Municipal de Butarque, hogar del CD Leganés, con capacidad para más de 12.000 personas
Así llega el Atlético
Por su parte, el equipo rojiblanco llega tras golear por 4 a 0 al Barcelona en la Copa del Rey, pero con el amargo recuerdo de su derrota en la última jornada de Liga ante el Betis en el Metropolitano
Así llega el Rayo
El conjunto franjirrojo vive un momento bajo. En Liga suma tres derrotas consecutivas y, si sumamos la Copa del Rey, la cifra asciende a cuatro encuentros seguidos siendo vencidos. Desde el pasado 11 de enero, ante el Mallorca, los de Íñigo Pérez no conocen la victoria
El resto de partidos del domingo
Este encuentro es el segundo la jornada del domingo, donde además se disputan otros dos partidos. Todos ellos podrán ser seguidos a través de los directos de ESTADIO Deportivo
¡Buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada de LaLiga! A partir de las 16.15 horas, Rayo Vallecano y Atlético de Madrid se enfrentan, de manera extraordinaria, en el Estadio Municipal de Butarque como parte de la jornada 24 del campeonato de Primera división
La jornada 24 de la LaLiga trae consigo un derbi madrileño atípico. Ante la imposibilidad de disputar el encuentro en el Estadio de Vallecas por los problemas con el nuevo césped, Rayo Vallecano y Atlético de Madrid se desplazan hasta Leganés para enfrentarse en el Estadio Municipal de Butarque.
Situados en los extremos de la clasificación, el equipo franjirrojo abre la zona de descenso, eso sí, con un partido menos que el resto de equipos, mientras que los rojiblancos, instalados en la tercera posición, buscarán no pasar apuros en la lucha por la plaza de Champions League y llegar con un extra de motivación al duelo de ‘playoff’ europeo frente al Brujas.
Así llega el Rayo Vallecano
El equipo de Íñigo Pérez llega en una dinámica bastante negativa. En Liga suma tres derrotas consecutivas y, si sumamos la Copa del Rey, la cifra asciende a cuatro encuentros seguidos siendo vencidos. Su última victoria, el 11 de enero, hace más de un mes, en casa ante el Mallorca por 2 a 1. Sin jugar en su estadio y ante un rival que viene de golear al Barcelona, los franjirrojos buscan hoy un punto de inflexión que no comprometa su permanencia.
Con un partido aún por disputar, el aplazado ante el Real Oviedo por alerta meteorológica, el Rayo se sitúa décimo octavo, a 1 punto de la salvación. Tras 5 victorias, 7 empates y 10 derrotas, los de Vallecas suman 22 puntos en 22 partidos.
Así llega el Atlético de Madrid
Por su parte, el equipo del ‘Cholo’ Simeone quiere volver a consolidar su proyecto. En LaLiga han obtenido tan solo dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco enfrentamientos, siendo vencidos en el Metropolitano por el Betis en la última jornada. Aun así, en Copa del Rey ha llegado un posible punto de inflexión con la goleada al Barcelona en casa por 4 a 0. Teniendo en cuenta el próximo duelo ante el Brujas con motivo de los ‘playoffs’ de la Champions League, habrá que ver si es día de rotaciones en el Atleti.
Lejos del liderato, actualmente ocupado por el Real Madrid a 15 puntos, el conjunto blanquirrojo se sitúa en la tercera posición, empatado a puntos con el cuarto, mientras que el quinto, el Betis, acecha a siete puntos. Si no quieren comprometer sus opciones de Champions League para la próxima temporada, deben evitar pinchazos innecesarios.
Con 45 puntos, en 23 partidos el Atleti ha obtenido 13 victorias, 6 empates y 4 derrotas, con una diferencia de goles favorable en 20 tantos, tras anotar 38 y encajar 18, siendo el equipo menos goleado de la competición.
La tarde del domingo abre con un derbi madrileño entre Rayo Vallecano y Atlético de Madrid que ya ha dado de que hablar por el cambio de sede, donde ambos equipos necesitan una victoria por aspiraciones totalmente diferentes, pero igual de importantes en sus proyectos deportivos.