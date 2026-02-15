Rayo Vallecano - Atlético de Madrid en directo: resultado del partido de hoy de la jornada 24 de LaLiga

Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo donde Rayo Vallecano y Atlético de Madrid se enfrentan en la jornada 24 de LaLiga en un derbi madrileño disputado de manera excepcional en Butarque. En juego, el descenso para los locales y la Champions League en los visitantes

El conjunto franjirrojo vive un momento bajo. En Liga suma tres derrotas consecutivas y, si sumamos la Copa del Rey, la cifra asciende a cuatro encuentros seguidos siendo vencidos. Desde el pasado 11 de enero, ante el Mallorca, los de Íñigo Pérez no conocen la victoria

Por su parte, el equipo rojiblanco llega tras golear por 4 a 0 al Barcelona en la Copa del Rey, pero con el amargo recuerdo de su derrota en la última jornada de Liga ante el Betis en el Metropolitano

En esta ocasión el partido no se disputará en Vallecas, por problemas con el terreno de juego, el derbi madrileño se desplaza hasta Leganés para utilizar el Estadio Municipal de Butarque, hogar del CD Leganés, con capacidad para más de 12.000 personas

El encargado de dirigir el encuentro será Ricardo de Burgos, que contará con Carlos del Cerro en el VAR

El conjunto franjirrojo llega abriendo el descenso, eso sí, con un partido menos que el resto de equipos de la zona baja. Con 22 puntos tras 5 victorias, 7 empates y 10 derrotas, la salvación se sitúa a 1 punto

Empatado a puntos con el cuarto, el conjunto rojiblanco se mantiene en puestos de Champions League mientras que el quinto no le pierde la pista. Tras 13 victorias, 6 empates y 4 derrotas, el equipo de Simeone suma 45 puntos

¡Saltan los protagonistas al césped de Butarque! Está a punto de comenzar el Rayo Vallecano - Atlético de Madrid

Los equipos no son capaces de generar ataques elaborados, donde el Rayo presenta algo más de peligro

Centro de Molina desde la derecha que remata Ruggeri. El balón impacta en Mendy y va directo contra el travesaño

Falta que Isi estampa contra la barrera y en el rechace, Gumbau no es capaz de sorprender al guardameta del Atleti

Conduce Baena para abrir a Nico en la banda izquierda, y su centro no llega a Sorloth por la aparición de Mendy

Controló el jugador del Atleti en la frontal y, con su pierna derecha, mandó el esférico muy cerca de la escuadra izquierda de Batalla

Hace peligro el Atleti por banda. Ahora, un centro de Almada desde la derecha tuvo que ser cortado por Batlla antes de que rematara Nico

Se internó Espino en el área por la izquierda y su potente disparo se topó con el guardameta del Atleti

Akhomach entró en el área con libertad y empezó a recortar defensas, incluido Oblak, pero su definición, muy floja, es sacada por Nahuel Molina cerca de la línea de gol

Centro de Almada desde la derecha, peina Sorloth y el argentino realiza una semichilena para mandar el esférico por encima del larguero

Aprovecha la superioridad numérica momentánea y el Rayo se adelanta en el marcador. Ratiu pone un centro raso desde la banda derecha tras superar a Ruggeri y llega Fran Pérez en segunda línea para rematar a placer

Error en la salida de balón que aprovecha el conjunto franjirrojo. Centro para Isi y Oblak saca una mano increíble, pero no puede hacer nada ante el rechace que aprovecha Oscar Valentín para anotar a placer. Amplía su ventaja el Rayo

Gran jugada por la derecha de Akhomach que acaba con un centro directo a las manos de Oblak

Centro desde la derecha de Baena y el central saltaba para rematar solo a un balón que no pudo llegar. Era un centro con mucho peligro

Akhomach se cuela entre Le Normad y Vargas cayendo en el regate. El árbitro dice que no hay contacto suficiente

Nico lo intentó muy escorado desde la izquierda y se encontró con el guardameta junto al palo

La jornada 24 de la LaLiga trae consigo un derbi madrileño atípico. Ante la imposibilidad de disputar el encuentro en el Estadio de Vallecas por los problemas con el nuevo césped, Rayo Vallecano y Atlético de Madrid se desplazan hasta Leganés para enfrentarse en el Estadio Municipal de Butarque.

Situados en los extremos de la clasificación, el equipo franjirrojo abre la zona de descenso, eso sí, con un partido menos que el resto de equipos, mientras que los rojiblancos, instalados en la tercera posición, buscarán no pasar apuros en la lucha por la plaza de Champions League y llegar con un extra de motivación al duelo de ‘playoff’ europeo frente al Brujas.

Así llega el Rayo Vallecano

El equipo de Íñigo Pérez llega en una dinámica bastante negativa. En Liga suma tres derrotas consecutivas y, si sumamos la Copa del Rey, la cifra asciende a cuatro encuentros seguidos siendo vencidos. Su última victoria, el 11 de enero, hace más de un mes, en casa ante el Mallorca por 2 a 1. Sin jugar en su estadio y ante un rival que viene de golear al Barcelona, los franjirrojos buscan hoy un punto de inflexión que no comprometa su permanencia.

Con un partido aún por disputar, el aplazado ante el Real Oviedo por alerta meteorológica, el Rayo se sitúa décimo octavo, a 1 punto de la salvación. Tras 5 victorias, 7 empates y 10 derrotas, los de Vallecas suman 22 puntos en 22 partidos.

Así llega el Atlético de Madrid

Por su parte, el equipo del ‘Cholo’ Simeone quiere volver a consolidar su proyecto. En LaLiga han obtenido tan solo dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco enfrentamientos, siendo vencidos en el Metropolitano por el Betis en la última jornada. Aun así, en Copa del Rey ha llegado un posible punto de inflexión con la goleada al Barcelona en casa por 4 a 0. Teniendo en cuenta el próximo duelo ante el Brujas con motivo de los ‘playoffs’ de la Champions League, habrá que ver si es día de rotaciones en el Atleti.

Lejos del liderato, actualmente ocupado por el Real Madrid a 15 puntos, el conjunto blanquirrojo se sitúa en la tercera posición, empatado a puntos con el cuarto, mientras que el quinto, el Betis, acecha a siete puntos. Si no quieren comprometer sus opciones de Champions League para la próxima temporada, deben evitar pinchazos innecesarios.

Con 45 puntos, en 23 partidos el Atleti ha obtenido 13 victorias, 6 empates y 4 derrotas, con una diferencia de goles favorable en 20 tantos, tras anotar 38 y encajar 18, siendo el equipo menos goleado de la competición.

La tarde del domingo abre con un derbi madrileño entre Rayo Vallecano y Atlético de Madrid que ya ha dado de que hablar por el cambio de sede, donde ambos equipos necesitan una victoria por aspiraciones totalmente diferentes, pero igual de importantes en sus proyectos deportivos.