Almada, sobre la salvación del Oviedo: "Aquí nos vamos a dejar la vida, lo que no tenemos, por seguir peleando hasta el último suspiro que tenga"

El preparador del Oviedo lamentó el cambio de actitud en la segunda parte y cree que "es una derrota injusta" aunque asegura que seguirán luchando por la permanencia mientras haya posibilidades matemáticas

El Oviedo hizo una primera parte muy buena y una segunda mala, lo que le acabó costando la derrota tras irse al descanso 1-0 gracias al gol de Ilyas Chaira. Para Guillermo Almada así se explica esta derrota. "Me gustó mucho más el primer tiempo que el segundo. Nuestras imprecisiones nos terminaron costando carísimo, sumado a los errores. Entonces duele, porque si te superan futbolísticamente, bueno, pero también dejamos de hacer cosas en el segundo tiempo. Pero en definitiva pienso que es una derrota injusta, por lo que hicimos en el primer tiempo y lo que dejamos de hacer en el segundo, pero tampoco es que nos apedrearan el arco, cometimos errores y eso lo aprovecharon en definitiva con mucha efectividad", ha explicado.

Otra oportunidad perdida

"Nosotros precisábamos ganar y la realidad es que, vuelvo a insistir, no pudimos sostener, por más que insistimos, todo lo bueno que estábamos haciendo en el control del juego, en la llegada en profundidad, en la presión. Ellos nos saltaron muchas veces líneas y ahí, a partir de la toma del rebote o de la segunda pelota, nos complicaron y, sumado, vuelvo a insistir, a errores puntuales que cometimos en los goles. Así que la sensación es amarga y sí te queda la sensación de que dejamos escapar una oportunidad en la que podíamos haber sumado de a tres".

Por qué tanta diferencia entre un tiempo y otro

"Tendríamos que analizar las cosas. Lo que más insistimos es que, si estábamos haciendo algo bien, que estábamos haciendo muchas cosas bien, teníamos que sostenerlo y la mejor manera de defenderlo es buscar el segundo gol. Entonces no teníamos que cambiar nada, insistir en seguir generando las brechas que teníamos que generar, el control del balón, mayor precisión, seguir presionando en los momentos que teníamos que hacerlo. En definitiva, hay un análisis que tenemos que hacer porque variamos tanto. Más allá, vuelvo a insistir, no es que no generamos mucho, con pocas cosas terminaron siendo efectivos. En un centro de costado terminó el penal y en la otra, en una toma de rebote también, en una imprecisión nuestra, así que tendremos, vuelvo a insistir, que hablarlo en profundidad con los jugadores para buscar las causas de lo que sucedió en el segundo tiempo".

La polémica del penalti

"Sí, la vi en directo y no con intención, pero le hizo pantalla a Nico Fonseca, que podía cortar el balón porque estaba derecho donde estábamos nosotros. Bueno, voy a insistir, el árbitro no le va a hacer esa cuestión, pero fue muy clara para nosotros, la protestamos porque le cortó el envió de la carrera, que seguramente podía haber cortado el inicio de esa jugada que después termina siendo determinante en el marcador".

La salvación es casi imposible ya

"No, yo no pienso eso, soy honesto. Vamos a seguir peleando, luchando y sosteniendo, vuelvo a insistir, con más continuidad todo lo bueno que hicimos en el primer tiempo. Si lo sostenemos y encontramos más efectividad, que en definitiva se trata de eso, así que seguiremos escarbando y poniendo a los que estén mejor desde el punto de vista anímico y futbolístico. Aquí nos vamos a dejar la vida, lo que no tenemos, por seguir peleando hasta el último suspiro que tenga, y yo soy un optimista de estas situaciones y que aprendamos para que no se repitan, vuelvo a insistir, sobre todo los errores que cometemos nosotros".

Valoración del mercado de enero

"Vuelvo a insistir, sé que los directivos y los dueños hicieron un ingente esfuerzo para reforzar el equipo. No estoy en las negociaciones, sé que había negociaciones por otros futbolistas y no se pudo llegar a un acuerdo, pero no puedo pensar para atrás, tengo que pensar en lo que tengo y analizar permanentemente. Lamentarme porque no trajimos a fulano o a mengano, en definitiva son estos los jugadores que tenemos y tenemos que seguir intentando hacerlos crecer futbolísticamente, como hicimos en el primer tiempo, para que en definitiva podamos encadenar algunas victorias, que es lo que precisamos. Así que no pienso para atrás y pienso en el futuro inmediato, que es solucionar el próximo partido con Real Sociedad, hacer una buena autocrítica, un buen análisis y buscar la variante necesaria para ganar el próximo partido".