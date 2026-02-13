El Valencia ya trabaja en el fichaje de Víctor Gómez para la próxima temporada

Corberán busca soluciones en el filial ante los problemas en el lateral derecho de cara al derbi de este domingo ante el Levante, pero con vistas al futuro ya hay conversaciones en marcha con el defensor catalán del Sporting de Braga

El Valencia aprovechó el mercado de enero para reforzar todas sus líneas, salvo la portería, concretando la llegada de un central, un mediocentro y delantero. Pero no todas las carencias pudieron ser resueltas. Hasta última hora se tanteó el posible fichaje del joven lateral diestro serbio Kosta Nedeljkovic, que a sus 20 años podría haber sido inscrito como jugador del filial al no haber fichas disponibles en la primera plantilla. Pero un problema burocrático frenó dicha incorporación y ahora Carlos Corberán se tira de los pelos por ello, pues se ha encontrado de golpe con un serio problema en la citada demarcación.

Este pasado jueves, Dimitri Foulquier pasó por el quirófano para solucionar los problemas que viene arrastrando en su rodilla izquierda y estará varios meses de baja. De hecho, puede que no vuelva a jugar más esta temporada. Un contratiempo que ha coincidido con las nuevas molestias físicas de Thierry Correia, que no se ha ejercitado con el grupo en lo que va de semana por una sobrecargada, dejando al técnico che sin laterales específicos para el flanco derecho de la zaga de cara al derbi de este próximo domingo ante el Levante.

Pedro Gomes, un fichaje del filial con experiencia en la elite

No hay que olvidar además que el canterano Rubén Iranzo, que había actuado en esa posición cuando había sido necesario, también se encuentra en la enfermería por el esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha que sufrió a finales de la pasada semana. Además, el joven Miguel Monferrer tampoco pudo acabar la sesión del pasado miércoles por unas molestias tras ser llamado a filas por Corberán, que este pasado jueves tiró del recién incorporado Pedro Gomes.

El portugués, que puede actuar tanto de central como de lateral, ha sido uno de los fichajes invernales del Valencia Mestalla, pero en su caso sí tiene experiencia en la elite. No en vano, a sus 22 años, ha aterrizado en la capital del Turia tras salir libre del Kapaz de Azerbaiyán, donde ha militado media temporada, llegando a jugar además en su país con el primer equipo del Boavista, con el que disputó 22 encuentros.

En cualquier caso, las opciones más probables de cara al derbi pasan por reubicar a Unai Núñez o Luis Rioja. Pero con vistas al futuro, a corto y medio plazo, la dirección deportiva ya se mueve en busca de soluciones. De un lado, no se descarta acudir esta misma campaña al mercado de jugadores libres si se consigue la baja de larga duración de Foulquier. Pero también se piensa ya en la próxima temporada, con la posición de lateral diestro subrayada como prioridad.

Los números de Víctor Gómez en el Sporting de Braga

Independientemente de la recuperación del propio Foulquier, está el caso de Thierry Correia, que acaba contrato en junio. Al respecto, Ron Gourlay ya avanzó que la intención es ampliar dicho vínculo, pero sus constantes problemas físicos hace que haya voces que lo desaconsejen. Por ello, según informa la Cadena Ser, ya se han producido las primeras negociaciones por Víctor Gómez, lateral diestro formado en la cantera del Espanyol que cumple su tercera campaña en el Sporting de Braga, donde es un fijo, sumando ya 167 partidos con su camiseta, además de tres goles y 20 asistencias.

El catalán, de 25 años, es uno de los candidatos que están sobre la mesa y se han mantenido conversaciones con sus agentes para conocer su situación contractual (acaba en 2028). Por su parte, el ex perico, que pasó también cedido por las filas del Mirandés y el Málaga tras jugar 21 encuentros como blanquiazul, ha encontrado la regularidad en el conjunto portugués, que pagó dos millones de euros por su traspaso, pero se plante regresar a España si aparece una buena oportunidad. Ahora el valor de mercado de Víctor Gómez es de 7 millones de euros según la web especializada Transfermarkt.