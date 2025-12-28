El Valencia ya trabaja para que Thierry Correia no se vaya gratis

El club che ya le ha comunicado al lateral portugués la intención de renovar su contrato, que finaliza el próximo 30 de junio, y ambas partes llevarían ya varios días negociando, aunque de momento no se ha alcanzado un acuerdo

El Valencia centra sus esfuerzos en los despachos en tratar de contentar a Carlos Corberán con los refuerzos solicitados. Hasta cuatro aparecen en la lista de preferencias del técnico: delantero, central, pivote y extremo. Pero al mismo tiempo, en la parcela deportiva que encabeza Ron Gourlay también miran más mas allá del mercado de enero, siendo siete los futbolistas de la actual plantilla que finalizan contrato a final de temporada, si bien tres de ellos son los cedidos Lucas Beltrán, Ramazani y Agirrezabala, el único por el que existe una opción de compra, aunque demasiado elevada.

Junto a ellos, de los futbolistas en propiedad, también acaban su vinculación el próximo 30 de junio los metas Stole Dimitrievski y Cristian Rivero, que no continuarán. Es más, en el caso del macedonio no hay que descartar que anticipe su adiós para obtener algún rédito con su marcha, siendo varios los equipos europeos que han llamado ya a su puerta.

La única renovación en la que se trabaja, por tanto, es la de Thierry Correia. Desde Mestalla ya le han trasladado al portugués la intención de seguir contando con sus servicios y ambas partes llevan días negociando sin que de momento se haya alcanzado todavía un acuerdo, según Tribuna Deportiva.

Una grave lesión ya superada

A sus 26 años, el lateral diestro ha dejado atrás la grave lesión de rodilla que sufrió la pasada campaña y que le hizo ser baja aún en las tres primeras jornadas de LaLiga en el presente curso. Sin estar al cien por cien, tuvo que reaparecer a mediados de septiembre, en la goleada encajada ante el FC Barcelona, pero fu a partir de la octava fecha del campeonato, ante el Girona, cuando agarró una titularidad que ya no ha vuelto a soltar.

“Valoraría su evolución como muy positiva. La lesión de Foulquier le obligó a jugar antes de lo que me hubiera gustado y lo acusó en los primeros partidos, pero ha ido creciendo cada día”, ha señalado sobre su momento de forma Carlos Corberán, que destacó “un punto de inflexión entre el partido del Bernabéu y el del Betis”. Desde ese momento, Thierry Correia ha vuelto a rendir a un elevado nivel, como demostró en el último partido ante el Mallorca, con una asistencias decisiva a Hugo Duro.

Los números de Thierry Correia

En total, suma ya 865 minutos repartidos en 12 partidos, por lo que ya ha superado los registros del pasado ejercicio, en el que solo pudo jugar 11 encuentros. En total, desde que aterrizó en 2019 procedente del Sporting de Portugal, a cambio de 12 millones de euros, ha disputado ya 147 choques con la camiseta blanquinegra, en los que ha firmado dos tantos y cinco pases de gol.

Después de que el pasado verano se barajase la opción de firmar a un lateral diestro, dadas las dudas existentes con su recuperación, Thierry Correia ha logrado ganarse de nuevo la confianza de todos y al igual que ya hizo en 2021, el Valencia pretende pactar una nueva renovación para no dejar marchar gratis a un futbolista valorado en 3 millones de euros por la web especializada Transfermarkt.