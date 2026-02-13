Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 en directo | Últimas noticias y medallero de la jornada de hoy 13 de febrero 

Retransmisión en directo de la jornada del viernes 13 de febrero de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2025

Juame Pueyo vuelve a la carga tras su debut en el Sprint del esqui de fondo, en Milano Cortina 2026@COE_es

¡Buenos días! Arrancamos con la retransmisión en directo de la jornada del viernes 13 de febrero de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

Hoy, la atención española está centrada en el esquí de fondo y muy pronto los tendremos en acción, ya que a las 11:45 horas se disputan los 10 km masculinos estilo clásico, en los que el noruego Johannes Klaebo puede agrandar su leyenda.

Estas son las finales que se van a disputar este viernes 13 de febrero , un día 'maldito' en otras latitudes, pero del que esperamos mucho por aquí:

Con cuatro partidos de curling en juego y los entrenamientos de bobsleigh y de la combinada nórdica disputándose desde las 9:00, a las 10:00 comienza lo bueno con la preclasificación del snowboard cross femenino . Los que ayer descubrieran con Lucas Eguibar y Álvaro Romero esta modalidad, pudieron comprobar lo espectacular que es.

Ya estamos casi en el ecuador de estos Juegos de Invierno 2026 que están dando para mucho, para encumbrar a unos deportistas, para conocer historias de superación que han alcanzado su premio, para que se produzcan sorpresa y, también, para confirmar decepciones, aunque el solo hecho de estar en una cita olímpica debe ser suficiente premio.

Si Franjo von Allmen se convertía hace un par de días en el tercer esquiador en lograr tres oros en unos Juegos en esquí alpino, hoy puede contestarle el fondista Johannnes Klaebo ganando también su tercera medalla de oro, que sería ya la octava en su devenir olímpico.

En la carrera de los 10 km masculinos estilo clásico, donde participa, estará puesta también la atención de los espectadores españoles, ya que es la única con participación española en esta jornada de los Juegos de Milano Cortina 2026. Jaume Pueyo, Bernat Sellés y Marc Colell vuelven a la carga tras su buena puesta en escena del martes, donde los dos primeros se metieron en cuartos de final del Sprint y Pueyo rozó las semifinales.

El hockey sobre hielo y el curling, dos de los deportes más mediáticos y que más atracción tienen, cuentan con citas tanto por la mañana como por la tarde, mientras que el patinaje de velocidad decidirá en la sesión vespertina el campeón de los 10.000m masculinos.

Aparte de Klaebo, otra de las estrellas de estos Juegos de Invierno que podremos ver hoy es el norteamericano Ilia Malinin, auténtica sensación del patinaje artístico y que tratará de ganar el oro en la rutina libre masculina. Él cerrará la final y, posiblemente, la jornada de este viernes.