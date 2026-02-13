La surcoreana Gaon Choi resucita y la española Queralt Castellet se lleva un triple varapalo en Milano Cortina 2026

La catalana llegaba a los Juegos Olímpicos de Invierno como una de las firmes apuestas españolas para conseguir una medalla

En un día extraño, con nieve cayendo y un tubo más exigente que en anteriores eliminatorias, la surcoreana Gaon Choi, de 17 años, se proclamó nueva campeona olímpica de 'halfpipe' de snowboard, al ganar la prueba de esa disciplina de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 disputada este jueves en Livigno, donde destronó –evitando su tercer título seguido– a la estadounidense Chloe Kim, así como a la española Queralt Castellet que concluyó décima.

La historia de Choi fue sorprendente. En su primer intento sufrió una feísima caída que hizo que la realización dejase de enfocarla, parándose durante varios minutos la competición; sin embargo, se recuperó para forjar su victoria en la tercera ronda, en la que sumó 90,25 puntos. Con tal puntuación relegó al segundo puesto a la estadounidense Kim, que en los Juegos de Pekín había revalidado el título logrado cuatro años antes en PyeongChang (Corea del Sur) y que no pudo capturar un tercer oro seguido al no mejorar, ni en la segunda, ni en la tercera ronda los 88,00 de su primera bajada.

La japonesa Mitsuki Ono, con los 85,00 de su primer ejercicio, capturó bronce en una la disciplina en la que, para comprensión de los menos iniciados, los jueces valoraron la amplitud, la dificultad, la ejecución, la variedad y el estilo de las contendientes; que dispusieron de tres oportunidades, decidiendo su clasificación final el mejor de sus tres ejercicios.

Kim, que hace cuatro años ya podía ser triple campeona olímpica de no ser porque en los Juegos de Sochi'14 (Rusia) no la permitieron competir con 13, apuntaba a igualar los tres títulos que consiguió en esta modalidad su compatriota Shaun White, pero finalmente le fue imposible.

Queralt Castellet, un quiero y no puedo

Queralt, de 36 años, medallista olímpica de plata en el 'halfpipe' de snowboard de Pekín 2022 –que se convirtió en la única española de la historia con seis participaciones en citas invernales–, se cayó en la primera ronda, en la que sólo recibió 4.75 puntos; se mejoró al noveno puesto provisional, con 24.00, en la segunda; y, con los 33,50 que recibió en la tercera, concluyó décima.

Castellet, que no descarta acudir a una nueva olímpica, llegó a desplazar de la octava plaza provisional a la canadiense Elizabeth Hosking, pero en la tercera ronda se mejoraron la japonesa Sara Shimizu –que acabó cuarta a los 16 años– y la flamante campeona, por lo que la catalana concluyó décima.

Las palabras de Queralt Castellet

Cuestionada por su participación en los Juegos, la de Sabadell deja claro que ir cometiendo errores resta confianza. "Fue bastante complicado. Estoy contenta porque venía con una ronda bastante competitiva, que creo que me hubiera dado un buen resultado. Pero desafortunadamente notaba dificultades porque estaba recepcionando todos los trucos muy arriba; y las caídas de la primera y de la segunda ronda quitan confianza. Cuando estás en el aire y ves que te estás yendo fuera del 'pipe' es algo que da miedo", señala Queralt, subcampeona del mundo en 2015, en Kreischberg (Austria), y bronce mundial seis años después en Aspen (EEUU ), con medallas de todos los metales en los X Games: la última de ellas el mes pasado.