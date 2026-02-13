Milano Cortina 2026 | Programa, horarios y donde ver en TV hoy 13 de febrero los Juegos de Invierno 2026

Jaume Pueyo, Marc Colell y Bernat Sellés vuelven a escena en una bonita jornada del viernes en los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026

La jornada del jueves en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 no fue la esperada para los aficionados españoles. Dos de las opciones de medalla más claras no pudieron culminar su obra y tanto Luca Eguibar como Queralt Castellet se quedaron a las puertas del diploma olímpico.

Tras ese fiasco llega una jornada de transición con sólo tres españoles en acción, los tres esquiadores de fondo que han acudido a estos Juegos de Invierno y que ya el martes compitieron, con la histórica clasificación de Jaume Pueyo y Bernat Sellés para cuartos en el sprint y la buena actuación de Marc Colell, pese a que quedó fuera en a primera criba. Esta vez compiten en los 10 kilómetros.

También habrá finales en snowboard, tanto en el SBX femenino como en el halfpipe masculino, y llegará la primera medalla en skeleton masculino, que en esta edición hemos seguido menos por la ausencia de Ander Mirambell.

Calendario de los Juegos de Milano Cortina 2026 hoy viernes 13 de febrero

09:05 horas - Curling: Canadá-Estados Unidos - Masculino, Round Robin

09:05 horas - Curling: Reino Unido-Italia - Masculino, Round Robin

09:05 horas - Curling: China-Noruega - Masculino, Round Robin

09:05 horas - Curling: Suiza-República Checa - Masculino, Round Robin

10:00 horas - Snowboard: SBX femenino - Clasificación

11:45 horas - Esquí de fondo: 10 km masculinos estilo clásico (Jaume Pueyo, Marc Colell y Bernat Sellés)

12:10 horas - Hockey sobre hielo: Finlandia-Suecia - Masculino

12:10 horas - Hockey sobre hielo: Italia-Eslovaquia - Masculino

13:50 horas - Snowboard: SBX femenino - Octavos de final

14:00 horas - Esquí de fondo: 10 km esprint masculino

14:03 horas - Snowboard: SBX femenino - Cuartos de final

14:05 horas - Curling: Dinamarca-Suecia - Femenino, Round Robin

14:05 horas - Curling: China-Suiza - Femenino, Round Robin

14:05 horas - Curling: Estados Unidos-Canadá - Femenino, Round Robin

14:05 horas - Curling: Reino Unido-Corea del Sur - Femenino, Round Robin

14:24 horas - Snowboard: SBX femenino - Semifinales

14:41 horas - Snowboard: SBX femenino - Finales

16:00 horas - Patinaje de velocidad: 10.000m masculino - Final

16:00 horas - Skeleton: Femenino - Carrera 1

16:40 horas - Hockey sobre hielo: República Checa-Suecia - Femenino, cuartos de final

17:48 horas - Skeleton: Femenino - Carrera 2

19:00 horas - Patinaje artístico: Rutina libre - Masculino

19:05 horas - Curling: Suiza-China - Masculino, Round Robin

19:05 horas - Curling: República Checa-Noruega - Masculino, Round Robin

19:05 horas - Curling: Alemania-Italia - Masculino, Round Robin

19:05 horas - Curling: Canadá-Suecia - Masculino, Round Robin

19:30 horas - Skeleton: Masculino - Carrera 3

19:30 horas - Snowboard: Halfpipe masculino - Final

21:05 horas - Skeleton: Masculino - Carrera 4

21:10 horas - Hockey sobre hielo: Estados Unidos-Italia - Femenino, cuartos de final

