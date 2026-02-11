El Superordenador de LaLiga y las supercarambolas de la Copa y la quinta plaza Champions: Barça, Villarreal, Betis, Celta, Real Sociedad, Athletic Club y Atlético Madrid

El Superordenador de LaLiga, basado en la Inteligencia Artificial, aclara cómo acabará la temporada y cuáles serán las carambolas que necesitará cada equipo para clasificarse para las diferentes competiciones europeas

LaLiga afronta su jornada número 24 en Primera división, empezando a encarar ya, prácticamente, el último tercio de la competición. Un tramo final en el que poco a poco se comienzan a resolver las incógnitas clasificatorias y, por tanto, a dilucidar cuáles serán los objetivos reales de cada equipo y las luchas por afrontar en el epílogo de la competición.

El Barça se impone al Real Madrid de Arbeloa como campeón de LaLiga

El Superordenador de LaLiga ya trabaja en ello, siendo sus predicciones basadas en Inteligencia Artificial cada vez más exactas. Un realidad -por el momento virtual- que se convierte en cruda para muchos conjuntos, que ven cómo los datos de Opta Analyst le dan la espalda en sus objetivos europeos o en la lucha por la permanencia.

Ese es el caso, por ejemplo, del Real Madrid y su ‘efecto Arbeloa’, el cual no sería suficiente, según la IA, para darle caza al FC Barcelona en la lucha por el título, siendo los de Hansi Flick quienes, según el Superordenador se llevarían LaLiga con algo más de 90 puntos, unos tres más que el Real Madrid.

La quinta plaza de LaLiga, sin derecho a Champions

El Atlético de Madrid, tercero, y el Villarreal, cuarto, cerrarían los puestos con derecho a Champions por encima de los 70 puntos, por desgracia de un Real Betis Balompié que no alcanzaría el corte, siendo el quinto clasificado de LaLiga según el Superordenador de LaLiga.

Una quinta plaza que este curso, a diferencia del pasado, no dará derecho a Champions. Y es que el fútbol español, por ahora, se la ha pegado en la Liga de Campeones.

Desde que se instauró el nuevo formato de competiciones europeas, instaurándose una fase liga de 36 equipos, la UEFA otorga cuatro plazas extra: una para el tercero de la liga posicionada quinta en su ranking, otra vía Champions Path y otras dos plazas por rendimiento europeo, que recaen en los dos países con mejor actuación en los tres grandes torneos continentales; es decir: Champions, Europa League y Conference. Una fórmula que en la 24/25, primera temporada de la Champions de 36 equipos, dio el premio a la Serie A italiana y a la Bundesliga alemana, mientras que en la 25/26 son la Premier inglesa y LaLiga española las que lo disfrutan.

Este curso, sin embargo, lo tendrá muy complicado LaLiga de repetirlo, con las derrotas de Real Madrid, Atlético, Athletic, Villarreal y el empate del Celta en las últimas jornadas de sus competiciones, cayendo España a la cuarta posición con un promedio de 15.531, por detrás de Alemania (16.214) y Portugal (16.600), siendo líder en solitaria Inglaterra, que tiene prácticamente asegurada su premio extra con 20.958.

Es decir, que LaLiga tiene hoy por hoy prácticamente imposible conseguir que el quinto clasificado vaya a Champions y, por tanto, el Betis se quedaría sin el premio extra de ir a la máxima competición de clubes a nivel continental. Y es que según el Superordenador de LaLiga, no habría carambola verdiblanca, yendo los de Pellegrini a la Europa League.

Celta a Conference o a Europa League, a la espera de la Real Sociedad y el Athletic Club…

Estaría por aclararse también el resto de plazas europeas, siendo el Celta, sexto, y la Real Sociedad, séptimo, los clubes que según la Inteligencia Artificial completarían el cupo si finalmente corriera la plaza europea que está en manos del campeón de Copa.

La llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo txuri urdin ha tenido el efecto esperado, ganándose según la Inteligencia Artificial el derecho a aspirar a Europa el curso que viene. Todo dependerá de quien gane la Copa del Rey, estando emparejados en semifinales ante el Athletic Club, mientras que Barcelona y Atlético de Madrid se verán las caras en la otra eliminatoria.

En el caso de que la Copa la acabe ganando el Barça o el Atlético, clasificados a buen seguro entre los cinco primeros de LaLiga, a la Europa League iría el quinto (Betis) y el sexto, siendo el Celta el gran beneficiado, pues pasaría de la Conference a una competición mayor. En ese caso, la plaza de Conference, que corresponde al sexto, pasaría al séptimo, llevándose el premio la Real Sociedad, según la IA.

Diferente sería si la Copa del Rey la acaba ganando la propia Real Sociedad, que en lugar de ir a la Conference según el Superordenador de LaLiga, iría a la Europa Legue como campeón de Copa. En ese supuesto, sin embargo, no correría esa plaza al octavo, mandando España a tres clubes a Europa League.

Diferente sería que el Athletic Club fuera quien se alzara con la Copa del Rey en Sevilla, puesto que el Superordenador no le otorga ninguna opción de clasificarse para Europa vía LaLiga. En ese caso, los cuatro primeros irían a Champions, mientras que LaLiga sería para el quinto y para el Athletic Club como campeón de la Copa del Rey. El sexto iría a la Conference, quedándose la Real Sociedad, séptima según la IA, fuera de esa carambola.