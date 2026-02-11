Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 en directo | Últimas noticias y medallero de la jornada de hoy 11 de febrero

Retransmisión en directo de la quinta jornada de competición de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026

¡Buenos días! Arrancamos nuestra retransmisión en directo de la quinta jornada de competición de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 , en la que habrá cuatro españoles compitiendo y hasta ocho oros en juego.

La competición comienza mucho antes, a partir de las 9:10 horas arrancan los saltos de esquí de la combinada nórdica. Estos son los horarios completos de esta jornada.

"Me encuentro muy bien anímica y físicamente. Con muchísimas ganas e ilusión. (…) Creo que van a ser unos Juegos muy especiales, con muchísimo nivel y voy a darlo todo, como siempre. Claro que veo posible ganar otra medalla", afirmó.

La ronda de prueba de trampolín normal individual (Saltos de esquí) de la Combinada nórdica abre ahora la competición de este miércoles

La jornada del martes en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 comenzó con ilusión para el deporte español con la buena actuación de Pueyo y Sellés, y acabó con la decepción de ver cómo a Tomás Guarino se le escapaba por un puesto el acceso al programa libre del patinaje artístico individual.

Este miércoles, en cambio, llega un plato fuerte: Queralt Castellet. La rider catalana, plata en Beijing 2022, compite en su modalidad (halfpipe) con la esperanza de poder repetir lo logrado hace cuatro años. Aunque ya ha advertido que el nivel que hay en su especialidad ha subido mucho y las jóvenes vienen apretando muy fuerte.

También veremos el debut del patinaje de velocidad español en unos Juegos Olímpicos, con la participación de Daniel Milagros en la prueba de 1.000 metros. Y cerraremos con los binomios de danza de patinaje artístico (programa libre), donde Olivia Smart y Tim Dieck aspiran a meterse entre los ocho primeros, mientras que Sofia Val y Asaf Kazimov tratarán de dejar una buena imagen y subir el máximo de posiciones posibles en sus primeros Juegos Olímpicos.

Entre las finales sobresale el Super Gigante masculino, donde volverán algunas de las estrellas del deporte más mediático de los Juegos de Invierno. Y los que también arrancan son los equipos de curling, después de que ayer acabara la lucha en e dobles mixto con el triunfo de Suecia.